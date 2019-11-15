Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В апреле 2019 года Мосгорсуд признал Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии

Россия передала норвежским представителям в Литве гражданина Норвегии Фруде Берга, приговоренного к 14 годам колонии за шпионаж. Произошел обмен: ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, также осужденных за шпионаж.

Обмен состоялся в полдень по литовскому времени, говорится в заявлении на сайте правительства Норвегии. В рамках обмена российские власти также освободили двух литовцев, осужденных ранее за шпионаж, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

Обмен прошел на российско-литовской границе, пишет Рейтер со ссылкой на Яунишкиса. "Сегодня в полдень успешно завершилась операция по обмену. Граждане Литвы Евгений Матайтис и Аристидас Тамошайтис и норвежский гражданин Фроде Берг успешно прибыли в Литву", - сказал он журналистам.

Берг должен вернуться на родину "сегодня или завтра", сказал Интерфаксу адвокат Брюнюльф Риснес.

"Мы рады, что Фроде Берг сейчас возвращается домой в Норвегию как свободный человек. Я хотела бы поблагодарить литовские власти за сотрудничество и усилия, которые они предприняли для освобождения Берга", - говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, опубликованном на сайте правительства страны.

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде заявил, что власти работали над возвращением Берга с момента его ареста.

Дело Берга

До ареста 63-летний Фруде Берг жил в городе Киркенес в восьми километрах от российско-норвежской границы. До выхода на пенсию в 2014 году он работал в пограничном комиссариате, отвечающем за урегулирование конфликтов и инцидентов на границе.

Берг неоднократно ездил в Россию и выкладывал на своих страницах в соцсетях фотографии из поездок. 5 декабря 2017 он был задержан у гостиницы "Метрополь" в Москве. Суд отправил его в СИЗО "Лефортово".

По версии обвинения, норвежец "собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

В апреле этого года Мосгорсуд признал Берга виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Его дело было под грифом "совершенно секретно", судебные слушания проходили в закрытом режиме. Берг вину не признавал.

У норвежца обнаружили конверты, "в которых предположительно находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина", рассказывал адвокат Берга Илья Новиков. Сам норвежец говорил, что эти конверты его просил отправить "знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".

В октябре стало известно, что Берг подал прошение о помиловании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Небольшой норвежский город Киркенес. На баннере написано "помогите Фруде вернуться домой"

Помилованные россияне

Ранее в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после этого заявил, что Россия примет зеркальные меры.

Литовский суд приговорил Филипченко к 10 годам заключения. Он был задержан в 2015 году, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Беларусь. Власти Литвы заявили, что Филипченко был сотрудником российской ФСБ.

Моисеенко был задержан в 2014 году. По версии следствия, он передавал российской стороне секретную информацию об армии Литвы, военных учениях и воздушной миссии НАТО. В 2017 году суд Литвы приговорил его к 10,5 годам заключения.

Ожидаемый обмен

О том, что Филипченко и Моисеенко должны были обменять на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые отбывали в России тюремные сроки за шпионаж, в середине октября сообщало Baltic News Service.

В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии, расказывали источники агентства.

Матайтис и Тамошайтис были осуждены за шпионаж в пользу Литвы в 2016 году. Суд в Калининграде приговорил Матайтиса, у которого двойное гражданство России и Литвы, к 13 годам лишения свободы, суд в Москве приговорил Тамошайтиса к 12 годам заключения.