В Литве помиловали двух россиян, осужденных за шпионаж. Москва обещает зеркальные меры

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые в 2017 году были осуждены за шпионаж. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия примет зеркальные меры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Литовские власти называют помилованного Николая Филипченко первым сотрудником российской ФСБ, задержанным в Литве по обвинению в шпионаже

Литовский суд приговорил Филипченко к 10 годам заключения. Он был задержан в 2015 году, когда следовал транзитным поездом из Калининградской области в Беларусь.

Власти Литвы утверждают, что Филипченко был действующим сотрудником российских спецслужб, и называют его дело первым случаем, когда в Литве по обвинению в шпионаже был задержан сотрудник российской ФСБ.

Моисеенко был задержан в 2014 году. По версии следствия, он передавал российской стороне секретную информацию об армии Литвы, военных учениях и воздушной миссии НАТО. В 2017 году суд Литвы приговорил его к 10,5 годам заключения.

Помилованных россиян должны обменять на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, которые отбывают в России тюремные сроки за шпионаж, пишет балтийское издание BNS.

Матайтис и Тамошайтис были осуждены за шпионаж в пользу Литвы в 2016 году. Суд в Калининграде приговорил Матайтиса, у которого двойное гражданство России и Литвы, к 13 годам лишения свободы, суд в Москве приговорил Тамошайтиса к 12 годам заключения.

Российская сторона возможный обмен заключенными пока что не комментировала. Председатель комитета по национальной безопасности и обороне литовского парламента Дайнюс Гайжаускас в эфире национального радио заявил, что ожидает встречных шагов от России.

"Литва зажгла зеленый свет для обмена и возвращения на родину литовских граждан. Ожидаем, когда встречные шаги предпримет Россия", - сказал он.

О возможном обмене Филипченко и Моисеенко на Матайтиса и Тамошайтиса литовские СМИ писали еще в октябре, когда стало известно, что Россия и Литва договорились об обмене осужденными за разведывательную деятельность.

По информации норвежских и литовских СМИ, в обменные списки также могут включить также норвежца Фруде Берга, которого суд в Москве в апреле этого года приговорил к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж.

В МИД России в пятницу заявили РИА Новости, что прошение Берга о помиловании будет рассмотрено "в не очень отдаленной песрпективе".

"Это юридический процесс, который идет так, как он должен идти, какие-то посторонние дополнительные факторы на него не влияют. А дальше уже решение примет президент", - сказал агентству директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.