Платье за тысячи долларов: купить можно, носить нельзя. Будущее моды?

Правообладатель иллюстрации Shogo Kimura Image caption Мэри Рен в виртуальном платье

Ричард Ма, исполнительный директор одной из охранных компаний в Сан-Франциско, потратил 9500 долларов на платье для своей жены. Все бы ничего, но вот платья не существует в реальности. Как такое возможно?

Виртуальное платье для жены предпринимателя Мэри Рен разработал некий голландский стартап, специализирующийся на цифровой одежде.

Мэри не сможет его надеть в физическом смысле, но сможет покрасоваться в нем в соцсетях. "Это, конечно, очень дорого, но это также и инвестиция", - объясняет Ричард.

По его словам, обычно они с женой не покупают дорогую одежду, но он решил купить это платье, так как, по его мнению, оно будет иметь ценность в долгосрочной перспективе.

"Через 10 лет все будут "носить" цифровую одежду. Это уникальный подарок. Это знак времени", - считает он.

Мэри Рен запостила фотографию в цифровом платье в "Фейсбуке".

Правообладатель иллюстрации Carlings Image caption Скандинавская компания "распродала" коллекции цифровой уличной одежды

Цифровая коллекция

Другой игрок на рынке - одна скандинавская фирма в октябре тоже выпустила коллекцию цифровой одежды. Цены на нее начинались с 11-ти долларов. Спустя месяц вся она была "раскуплена".

"Это звучит немного глупо - что мы все "распродали", потому что теоретически это невозможно. Когда вы работаете с цифровой коллекцией, то можете создавать столько одежды, сколько захочется, - объясняет директор компании Ронни Микалсен. - Мы решили ограничить количество вещей, чтобы сделать их более особенными".

Использование цифровых технологий дает дизайнерам возможность создавать более интересную и экстравагантную одежду.

"Вы же не купили бы цифровую белую футболку, верно? Это должно быть что-то необычное, выдающееся или что-то, что вы бы не осмелились надеть в реальности или просто у вас не хватило бы на это денег", - говорит Микалсен.

Правообладатель иллюстрации Carlings Image caption Новая линейка цифровой одежды

Скандинавская фирма выпустила цифровую коллекцию для промоушена своей настоящей одежды. Но в компании убеждены, что концепция имеет потенциал и как отдельный жанр, и планирует выпустить вторую коллекцию цифровой одежды к концу года.

Голландский стартап каждый месяц выпускает на своем сайте бесплатную цифровую одежду, но пользователям нужно программное обеспечение и специальные навыки, чтобы "надевать" ее на свои фотографии.

Это также означает, что пока цифровая мода не станет более популярной, компании нужно найти какой-то другой способ заработка.

"Мы зарабатываем деньги, сотрудничая с модными брендами и ритейлерами, удовлетворяя их маркетинговые потребности, продавая им инструменты и создавая контент, который использует язык цифровой моды", - объясняет основатель голландской фирмы Керри Мерфи.

Не совсем ясно, кто именно покупает цифровую одежду.

По словам Микалсена, скандинавская компания продала примерно 200-250 цифровых вещей, но поиск в "Инстаграме" выдал только четырех человек, которые купили виртуальную одежду этой фирмы.

Правообладатель иллюстрации The Fabricant Image caption Цифровое платье годится даже для скалолазания

Дизайнер и одна из основателей голландского стартапа Эмбер Джей Слутен признается, что специальное программное обеспечение CLO 3D, которое позволяет скачивать их цифровую одежду, используют пока в основном профессионалы.

"Дело еще и в том, что людям интересно посмотреть, как всё это выглядит. Они хотят что-то приобрести, особенно после того, как наше платье продалось за 9 500 долларов," - говорит она.

Старший аналитик продаж компании NPD Group Маршал Коэн называет сам факт появления цифровой моды "потрясающим феноменом", но насколько он долговременный - пока сказать трудно.

"Думаю ли я, что это станет чем-то крайне популярным и останется навсегда? Нет", - говорит аналитик.

По его словам, эта технология хороша для тех, кто стремится выглядеть идеально на картинке.

"Если вам не нравится то, во что вы одеты, но нравится то, где вы находитесь, то теперь у вас появилась возможность поменять гардероб и цифровым способом улучшить фотографию, сделав вид, что вы одеты во что-то по последней моде", - поясняет он.

Правообладатель иллюстрации EPIC GAMES Image caption Компьютерная игра Fortnite послужила вдохновением для новой цифровой коллекции одежды

Видеогеймеры уже давно тратятся на одежду или "скины" ("шкуры") своих игровых персонажей, и именно они влохновили создателей одежды на поиск новых возможностей в цифровом пространстве.

"Покупка скинов и цифровой одежды - вещи взаимосвязанные, и это единственная причина, по которой мы сделали нашу коллекцию одежды именно в том виде, в каком она есть - по образу игры Fortnite," -поясняет Микалсен.

"Мы должны помнить, что мир меняется, особенно в том, что касается технологий и образа жизни", - говорит он.

Перед дизайнерами, разрабатывающими "скины" для видеоигр, стоит особая задача, поскольку эта одежда должна подходить определенному персонажу и всему сюжету игры.

На разработку одного наряда может уйти от 1 до 70 эскизов, но это даже не самое трудное, как говорит консультант по макияжу Жанель Хименес.

Дело в том, что "скины", в отличие от цифровой одежды, должны в игре двигаться - ходить, прыгать, танцевать или вступать в схватку.

"Для такой игры, как League of Legends, надо сделать трехмерный скин, плюс там анимация, звуковые эффекты - и все это должно быть органично, чтобы игрок чувствовал, что он воплощает собственную фантазию в игре. Это не просто переодевание, это, скорее, будто актер играет другую роль", - поясняет Жанель.

Правообладатель иллюстрации Carlings Image caption Цифровая линейка одежды: можно не волноваться о том, что что-то не сядет по фигуре

Влияние видеогр, а также учет растущих запросов потребителей, позволяет надеяться на то, что цифровая одежда - это не мимолетное веяние.

"Цифровая одежда будет важной составляющей любой будущей модели развития модного бизнеса", - говорит глава Агентства модных инноваций в Лондонском колледже моды Мэттью Дринкуотер.

"Она не заменит всё остальное, но станет важной частью моды", - полагает он.