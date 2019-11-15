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Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что ведомство решило поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комметариев в устной форме.

Как объяснил Максименко радиостанции "Говорит Москва", это связано с тем, что от некоторых вопросов чиновникам "со стыда хочется под землю провалиться". А бумага, как отметил замглавы ФСИН, "все стерпит", поэтому теперь служба будет общаться с журналистами только в письменном виде.

Лично я комментариев давать больше не буду, но это не от неуважения к вам. Просто у нас меняется формат работы — теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу. И вам в течение семи дней будет направлен письменный ответ.

Изменение формата — это, по большому счету, к лучшему. Вот пример: начальник колонии — это пару недель назад было — головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней.

Случай, который Максименко привел в пример, произошел в исправительной колонии № 17 в Красноярске. Видео, которое было снято в пенитенциарном учреждении, появилось в СМИ в начале ноября.