Польша добилась от Netflix исторической справедливости. Они спорили о концлагерях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собибор был одним из самых известных нацистских "лагерей смерти"

Авторы сериала Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) согласились добавить аннотации к карте Европы, возмутившей польского премьер-министра.

Действие сериала "Дьявол по соседству" происходит во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает об охоте за Иваном Демьянюком, уроженцем Украинской ССР, попавшим в плен и ставшим охранником в концлагерях. Демьянюк, по показаниям свидетелей, отличался жестокостью и получил прозвище Иван грозный.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сериале допущены исторические ошибки. В письме, адресованном главе Netflix Робу Хастингсу, он потребовал исправить карту.

"[В сериале] вообще никак не комментируется и не объясняется, что этими лагерями управляли немцы. Карта не просто неверная, она заставляет зрителя верить, что эти лагеря организовали и управляли ими поляки", - написал Моравецкий.

В сериале оккупированная Польша изображена в своих нынешних границах. Польша в сериале простирается довольно далеко на восток, на территорию, которую контролировал Рейхскомиссариат Украина, действовавший на Украине нацистский оккупационный режим, и на север, на территорию Рейскомиссариата Остланд.

В польском МИД призвали Netflix придерживаться исторических фактов

В пятницу в Netflix заявили, что не будут исправлять карту, но добавят комментарии, чтобы обозначить, что концлагеря создали не поляки, а нацисты. Представитель компании пояснила, что карту Польши авторы сериала взяли из израильских и американских телесюжетов про суд над Иваном Демьянюком.

Польша, Холокост, Демьянюк

В Польше активно борются обвинениями в сотрудничестве с нацистским режимом во время Второй мировой. В 2018 году в стране приняли закон, предусматривающий за такие заявления уголовную ответственность. Позже уголовную ответственность заменили на административную.

Закон также запрещает называть развернутые на территории Польши нацистские лагеря смерти "польскими" и предусматривает ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Израиль раскритиковал этот закон, обвинив Польшу в попытке переписать историю.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суд над Иваном Демьянюком плотно освещался мировыми СМИ

Охранника концлагерей Ивана Демьянюка после войны судили в трех странах - США, Германии и Израиле. В Испании его обвинили в соучастии в геноциде. В апреле 1988 года он был приговорён к смертной казни израильским судом, но в 1993 году приговор отменили.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выданное СС Демьянюку удостоверение было одним из основных улик в его деле

В 2009 году США выдали Демьянюка Германии, немецкая прокуратура обвинила его в пособничестве убийству в 27 900 случаях. Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения, но освобожден на время рассмотрения апелляции.

Демьянюк скончался в доме престарелых на немецком курорте Бад-Файльнбах в возрасте 91 года.