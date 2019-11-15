Польша добилась от Netflix исторической справедливости. Они спорили о концлагерях
Авторы сериала Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) согласились добавить аннотации к карте Европы, возмутившей польского премьер-министра.
Действие сериала "Дьявол по соседству" происходит во время Второй мировой войны. Сюжет рассказывает об охоте за Иваном Демьянюком, уроженцем Украинской ССР, попавшим в плен и ставшим охранником в концлагерях. Демьянюк, по показаниям свидетелей, отличался жестокостью и получил прозвище Иван грозный.
Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в сериале допущены исторические ошибки. В письме, адресованном главе Netflix Робу Хастингсу, он потребовал исправить карту.
"[В сериале] вообще никак не комментируется и не объясняется, что этими лагерями управляли немцы. Карта не просто неверная, она заставляет зрителя верить, что эти лагеря организовали и управляли ими поляки", - написал Моравецкий.
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В сериале оккупированная Польша изображена в своих нынешних границах. Польша в сериале простирается довольно далеко на восток, на территорию, которую контролировал Рейхскомиссариат Украина, действовавший на Украине нацистский оккупационный режим, и на север, на территорию Рейскомиссариата Остланд.
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В пятницу в Netflix заявили, что не будут исправлять карту, но добавят комментарии, чтобы обозначить, что концлагеря создали не поляки, а нацисты. Представитель компании пояснила, что карту Польши авторы сериала взяли из израильских и американских телесюжетов про суд над Иваном Демьянюком.
Польша, Холокост, Демьянюк
В Польше активно борются обвинениями в сотрудничестве с нацистским режимом во время Второй мировой. В 2018 году в стране приняли закон, предусматривающий за такие заявления уголовную ответственность. Позже уголовную ответственность заменили на административную.
Закон также запрещает называть развернутые на территории Польши нацистские лагеря смерти "польскими" и предусматривает ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом.
Израиль раскритиковал этот закон, обвинив Польшу в попытке переписать историю.
Охранника концлагерей Ивана Демьянюка после войны судили в трех странах - США, Германии и Израиле. В Испании его обвинили в соучастии в геноциде. В апреле 1988 года он был приговорён к смертной казни израильским судом, но в 1993 году приговор отменили.
В 2009 году США выдали Демьянюка Германии, немецкая прокуратура обвинила его в пособничестве убийству в 27 900 случаях. Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения, но освобожден на время рассмотрения апелляции.
Демьянюк скончался в доме престарелых на немецком курорте Бад-Файльнбах в возрасте 91 года.