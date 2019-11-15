Олег Сенцов: "Путин скорее отдаст Кремль, чем Крым"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в ходе обмена пленными между Россией и Украиной

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил Би-би-си, что Украина не сможет в обозримом будущем вернуть аннексированный Россией Крым, так как, по его мнению, на контроле над полуостровом основана большая часть нынешней российской внутренней политики.

"При власти Владимира Путина возврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым", - сказал Сенцов в интервью Би-би-си.

Он возложил коллективную ответственность за происходящее в отношениях между Украиной и Россией и на российское общество.

В Лондон Сенцов приехал, чтобы получить присужденную ему премию в области защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премия учреждена бизнесменом Биллом Браудером, который возглавляет инвестиционный фонд Hermitage.

Вручение премии проходило в обстановке секретности, Сенцов получил ее из рук дочери покойного сенатора США Джона Маккейна.

"Я надеюсь, что произойдут изменения"

По словам Сенцова, Россия находится "в извращенном информационном пространстве" и верит "в тот мир, которого не существует: про прекрасную Россию, про ужасный Запад, про "нацистов на Украине".

"Все это не так. Но они в это верят. И придет рано или поздно к ним осознание, что это не так. И я надеюсь, что произойдут изменения", - сказал Сенцов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олег Сенцов стал символом конфликта между Россией и Украиной

Сенцов сказал, что продолжит борьбу за освобождение "сотни людей в российских тюрьмах и больше 200 в Донбассе, о которых мало кто знает".

Один из них, по его словам, "Станислав Асеев, журналист, блогер, который на Донбассе в течение двух лет открыто писал о том, что там происходит. Его обвинили в шпионаже, дали ему огромный срок, сейчас он снова сидит".

"И вот мы боремся за него, за всех остальных. То есть мы продолжаем эту волну - просто говорить о тех, о ком не говорили, потому что говорили о нас", - добавил Сенцов.

Политзаключенный

Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации поджога офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Симферополе.

Ряд правозащитных организаций признали его политзаключенным, его освобождения требовала Парламентская ассамблея Совета Европы.

Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Сергей Магнитский, российский аудитор, работавший на Браудера, в 2008 году обнаружил масштабную схему мошеннического возврата налогов, в которую были вовлечены российские чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Он был арестован и умер в изоляторе предварительного заключения без медицинской помощи.