Он все-таки состоится: саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря

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Лидеры Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря, чтобы обсудить процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в "нормандском формате", говорится в заявлении Елисейского дворца. Это будет первая такая встреча за последние три года.

Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил офис президента Украины. Там подтвердили дату встречи. Подтверждение поступило и от представителей правительства Германии.

В Москве же пока не подтвердили ни дату, ни сам факт согласования встречи "нормандской четверки".

Кремль ранее настаивал на том, что встреча состоится только в том случае, если будет предмет переговоров. "Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате". Лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом", - говорил президент России Владимир Путин в конце октября.

Россия выдвигала два условия, без выполнения которых она бы не согласилась на переговоры в "нормандском формате": во-первых, согласование "формулы Штайнмайера", во-вторых, разведение сил на линии соприкосновения в зоне конфликта в населенных пунктах Золотое и Петровское.

Зеленский объявил о том, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера" 1 октября. Эта формула предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых ДНР и ЛНР, после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

После этого Зеленский неоднократно выступал за скорейшее проведение саммита "нормандской четверки". В Кремле же заявляли, что он пройдет только при выполнении второго условия - о разведении сил.

Разведение украинских военных и вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Золотом откладывалось и состоялось лишь в конце октября. "Я думаю, что "нормандский формат очень сильно приблизили", - говорил тогда Зеленский.

9 ноября - также после некоторой задержки - началось разведение сил в Петровском, которое находится на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). После окончания отвода пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер заявила, что все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" устранены. А глава МИД Украины Вадим Пристайко даже заявил, что есть примерные даты встречи.

Однако газета "Ведомости" сообщала, что власти России считают отвод военных еще недостаточным. Есть угроза, что место регулярной армии займут подразделения типа батальона "Азов", это перечеркнет все усилия, говорил высокопоставленный дипломатический источник издания.

"Вряд ли стоит ожидать [от саммита] каких-либо прорывов, способных радикально изменить ситуацию", - говорил на этой неделе директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого считают представителем помощника президента Владислава Суркова, курирующего ситуацию в Донбассе.

Путин в понедельник, 11 ноября, поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они договорились продолжать координировать усилия в рамках "нормандского формата", в том числе по подготовке саммита, говорилось в сообщении Кремля.

Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года. Президентом Украины тогда был Петр Порошенко, а Францию возглавлял Франсуа Олланд.

После избрания Зеленского на пост президента отношения между Киевом и Москвой, почти полностью прекратившиеся в 2014 году, начали возобновляться. Путин трижды говорил по телефону с Зеленским, в последний раз - когда Россия и Украина провели обмен удерживаемых лиц.

Команда Зеленского демонстрирует желание решить проблему урегулирования как в "нормандском формате", так и в других, но складывается ощущение, что российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше, говорил "Ведомостям" глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

В Париже настроены более оптимистично. "Саммит состоится после значительного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины, который, в частности, позволил отвести войска из нескольких районов", - говорится в заявлении Елисейского дворца.