Бывший президент Боливии Эво Моралес рассказал Би-би-си, почему был вынужден уехать из страны и как воспринял ультиматум военных о своей отставке, а также пообещал когда-нибудь вернуться на родину. Исполняющая обязанности главы государства и оппонент Моралеса Жанин Аньес, в свою очередь, обвинила экс-президента в трусости и нарушениях в ходе выборов.

Моралес ушел в отставку 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии акций протеста по поводу результатов октябрьских президентских выборов. Глава вооруженных сил страны генерал Уильмс Калиман призвал Моралеса уйти в отставку в интересах мира и стабильности в Боливии.

Вскоре после этого Моралес бежал в Мексику, сказав, что обратился к властям этой страны с просьбой о предоставлении политического убежища, потому что его жизни угрожает опасность.

Сенатор от оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом, однако депутаты от партии Моралеса бойкотировали сессию парламента, на которой она выступила, и кворума для утверждения ее президентского статуса не было.

Корреспонденты Испаноязычной службы Би-би-си Mundo поговорили с Моралесом и Аньес через неделю после смены власти в стране.

Моралес: "Вы хотите, чтобы Эво умер?"

Би-би-си: Как вы определяете свой статус в данный момент: как президента, бывшего президента, смещенного с должности президента, политического беженца?

Эво Моралес: Юристы мне говорят, что пока парламент не одобрит моей отставки, я продолжаю оставаться президентом. Я жду, пока Национальная ассамблея примет решение о моей отставке, утвердит ее или отклонит.

Би-би-си: Я задал вам этот вопрос, потому что есть еще один человек, который претендует на должность временного президента, - это Жанин Аньес. Ее уже признали другие страны, в том числе Россия. Что вы на это скажете?

Э.М.: По моей информации, Россия ее не признавала. В прессе появилась неверная интерпретация [этой информации].

Сейчас США в любом случае должны признать [Аньес временным президентом].

У меня есть милые воспоминания по поводу президентского правления.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В центре столицы Боливии проходят массовые акции в поддержку Моралеса

Жертвы военной диктатуры 1960-х и 1970-х годов говорили мне, когда я был президентом: "Эво, берегись посольства США".

"А почему я должен бояться?"

"Государственных переворотов не бывает только в США, потому что в этой стране нет посольства США".

Во время моего правления против меня созревал заговор в посольстве. Поэтому мы выдворили американского посла.

Когда США первыми признают эту госпожу (Жанин Аньес - прим. Би-би-си), нам сразу станет понятно, что это военный переворот.

Би-би-си: В своем обращении вы говорили, что речь идет о политическом, гражданском и полицейском перевороте. Но вы не упоминали ни военных, ни США. Почему?

Э.М.: Посольство США совершенно точно участвовало в кампании против меня. А если оно это делало, то как могло не участвовать в перевороте, даже если внешне это было незаметно.

Это не только гражданский, политический и полицейский переворот, но и военный.

Би-би-си: Почему вы раньше этого не говорили?

Э.М.: Нас удивило, что был документ с требованием моей отставки. Вооруженные силы не могут этого делать, военные не могут просить моей отставки.

Перед вылетом из Эль-Альто в Чапаре я сказал: "Когда я прилечу в Чапаре, мы поговорим". Но когда я прилетел, они уже попросили моей отставки.

Я не могу понять генерала [Уильямса] Калимана, не знаю, какую историю он хочет создавать. У меня сейчас много сомнений по поводу некоторых руководителей и командующих вооруженными силами.

7 августа, в день вооруженных сил, они выступали против империализма, поддерживали текущий процесс, сомневались в политике правых… А на следующий день все поменялось.

У нас были собрания, и мне намекали, что если в какой-то момент вооруженные силы будут вынуждены выйти на улицы, чтобы восстановить порядок или подавить заговор, то им будет нужен специальный декрет, хотя раньше они его никогда не просили.

Сейчас же они поддерживают правых, бунтовщиков, фашистов, расистов и действуют без декрета, убивают людей.

Хочу, чтобы вы знали: до прошлого воскресенья не было ни одного убийства. Я очень беспокоюсь по этому поводу. Мы боремся за мир и будем продолжать бороться.

Кроме того, я всегда просил руководство полиции избегать выстрелов и жертв.

Я подаю в отставку, и на следующий день полиция и армия убивают людей. На данный момент 10 убитых. Это и есть диктатура.

Би-би-си: Что вы скажете тем, кто утверждает, что вы сами поспособствовали этому кризису, отказавшись признать результаты референдума, на котором боливийцы сказали вам, что вы не сможете выдвигаться на четвертый президентский срок? Вы все-таки пошли на четвертвый срок, что посеяло серьезный раскол в обществе. Не перешли ли вы границы демократических правил?

В феврале 2016 года на референдуме большинство боливийцев (51,3%) не согласились с поправками в основной закон, которые позволили бы президенту переизбраться на четвертый срок подряд. В декабре 2017 года Конституционный суд Боливии отменил итоги референдума, ссылаясь на американскую конвенцию о правах человека. Это решение вызвало широкое недовольство населения.

Э.М.: Этот референдум - сполошная ложь. Если вы считаете, что кто-то победил 21 февраля, то это ложь. Нас опередили из-за нехватки 70 тысяч голосов, все правые силы объединились.

Там напрямую участвовало посольство США, как они и запланировали. Ваши коллеги журналисты тоже участвовали в этой кампании.

Би-би-си: Но вы же признали результаты. А теперь вы говорите, что референдум был неправомерным?

Э.М.: Мы об этом уже заявляли в свое время. Мы осуждали его и раньше, это происходит не первый раз, я вас умоляю!

Би-би-си: Многие обратили внимание на то, что вы покинули Боливию. Вы уверены, что действовали правильно? Почему вы уехали?

Э.М.: Смотрите. 9 ноября я приехал в Чиморе (город в центре Боливии - прим. Би-би-си). Службы безопасности дали мне почитать некоторые поступившие им сообщения: "Выдайте мне Эво, будем действовать".

Media playback is unsupported on your device Эво Моралес ушел в отставку после 13 лет правления

Были телефонные звонки, сообщения: "Я отправлю 50 больших палок". Я спрашивал: "Что это за 50 палок?" Имелись в виду 50 тысяч долларов за мою выдачу.

Вы хотите, чтобы я умер? Я вас спрашиваю: вы хотите, чтобы я умер? Ответьте мне как журналист: вы хотите, чтобы Эво умер?

Би-би-си: Я поясню, почему задаю такой вопрос. Ранее вы говорили, что все, кто убегает из Боливии, это преступники. Сейчас многие припоминают вам эту фразу.

Э.М.: Конечно, из страны бежали коррупционеры, чью вину доказали суды. Это и есть настоящие преступники.

Я скажу буквально: Мексика спасла мне жизнь.

Не ставьте мне ловушки в вопросах. Вам надиктовывают вопросы, которые вы задаете. Я знаю такой тип журналистов.

Би-би-си: Жанин Аньес сказала Би-би-си, что вы трусливо сбежали из Боливии, потому что там вам грозят обвинения. Что вы ей ответите?

Э.М.: Какие еще обвинения? Я не знаю, о чем вы говорите, о каких обвинениях.

Би-би-си: Возможно, имеются в виду нарушения на выборах?

На президентских выборах в октябре Моралес набрал 47,1% голосов, а его главный оппонент, бывший президент Карлос Меса - 36,51%. Представители Организации американских государств, проводившей аудит выборов, обнаружили поддельные подписи и массовые манипуляции с результатами. После этого в отставку ушли влиятельные союзники власти, в том числе министр горной промышленности и лидер нижней палаты парламента, а генеральная прокуратура заявила о расследовании действий Высшего избирательного трибунала республики.

Э.М.: Разве я контролирую Верховный избирательный трибунал? Скажите мне: разве я этим занимаюсь?

Би-би-си: Вы планируете в будущем участвовать в каких-нибудь выборах?

Э.М.: Это зависит не от меня, это зависит от социальных движений, зависит от Боливии.

Би-би-си: Если вас попросят об этом, вы это сделаете?

Э.М.: Повторяю: это зависит от этих факторов. Но сейчас появляются новые лидеры.

Би-би-си: Вы подчеркивали необходимость налаживания мира, но при этом призывали сопротивляться…

Э.М.: В любой части мира после государственного переворота люди будут сопротивляться. Мы хотим, чтобы восстановился мир и все решилось путем диалога.

Би-би-си: Вы знаете, когда вернетесь в Боливию?

Э.М.: Нет. Но я вернусь туда в какой-то момент. Конечно же, для того, чтобы бороться с вашими соратниками и с вами. Я буду бороться с вами из Боливии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жанин Аньес на посту сенатора неоднократно критиковала Эво Моралеса

Аньес: "Моралеса нужно показательно наказать"

Би-би-си: Незадолго до отставки Эво Моралеса военные попросили его покинуть пост. На следующий день экс-президент улетел в другую страну. Не говорит ли ваш приход в правительство о возвращении времен военных переворотов в Латинской Америке?

Жанин Аньес: Конечно, нет, потому что сейчас другие времена. Военные перевороты происходят в других ситуациях. То, что произошло в Боливии, - это требование граждан вернуть те голоса, которые они отдали на выборах.

Такое происходит не в первый раз. Ранее Эво Моралес проводил референдум (о возможности переизбираться на четвертый срок - прим. Би-би-си), и народ сказал "нет". Неуважение к итогам голосования - это механизм управления, который используют социалистические правительства в XXI веке.

Би-би-си: Можно критиковать итоги референдума, но вы не получили кворума в Законодательной ассамблее (конгрессе), когда вас объявили президентом. Депутаты партии Эво Моралеса не смогли попасть на голосование. Можете ли вы говорить о своей легитимности в таких условиях?

Ж.А.: Для начала хочу пояснить: парламентарии от партии Моралеса не захотели участвовать в сессии, никто им этого не запрещал. Конечно же, они следовали политическим инструкциям и решили не приходить на заседание.

В Боливии в этот момент не было власти, вся страна погрузилась в хаос. В конституции сказано, что в такой ситуации власть должна перейти к чиновнику соответствующего ранга, и таким человеком оказалась я.

Да, они не захотели прийти и проголосовать, и на фоне череды отставок нам пришлось прибегнуть к конституции, поскольку этого требовал народ.

Би-би-си: Что будет с Эво Моралесом на будущих выборах?

Ж.А.: Если нарушения на [предыдущих президентских] выборах будут расследованы, то должны быть последствия. Одно из них - несостоятельность партии Моралеса как юридического лица.

Придет время, и мы узнаем, каким будет наказание за нарушения, которые имели место 20 октября. Сейчас Эво Моралес строит из себя жертву, но то, что он говорит, неверно. Он поступает слишком подло.

Би-би-си: Как вы думаете, Моралес может снова стать кандидатом в президенты Боливии?

Ж.А.: Возможно, он не сможет стать кандидатом, если будет доказано, что он совершил электоральное преступление. У такого преступления должен быть материальный и интеллектуальный автор.

Эво Моралеса нужно показательно наказать, потому что боливийцы этого не заслужили, ведь демократия нам стоила так дорого.

Би-би-си: Вы говорили, что Моралес неуважительно относится к своему статусу беженца в Мексике. В чем это выражается?

Ж.А.: Он должен ответить перед законом, потому что он трусливо сбежал. Он знает, что должен отвечать перед законом страны, и разрывает все договоренности о предоставлении убежища, потому что открыто занимается политикой, хотя в его нынешнем положении это не разрешено.

Кроме того, в правительстве Моралеса выявлены многочисленные факты коррупции, которые остались абсолютно безнаказанными. Мы тоже учитываем это при рассмотрении электоральных нарушений 20 октября. Поскольку они контролировали суды в стране, то все это время жалобы особо не рассматривались.