Американский пограничник ранил россиянина при попытке задержания на границе с Мексикой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раненый на границе с Мексикой россиянин был доставлен на вертолете в больницу, где остается до сих пор

Сотрудник Погранично-таможенной службы США на границе с Мексикой выстрелил в гражданина России и ранил его.

Как сказано в сообщении американского ведомства, инцидент произошел вечером 14 ноября (по московскому времени уже наступило 15 ноября) восточнее города Люквилл, штат Аризона.

"Когда агент попытался арестовать субъекта, началась физическая потасовка, агент разрядил огнестрельное оружие и поразил субъекта. Субъект, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу в районе Финикса для лечения ранений, не представляющих угрозы для жизни. В настоящее время он остается в больнице", - сообщили американские власти.

Имя пострадавшего, как и другие подробности инцидента, пока не сообщаются. Правомерность применения оружия в настоящее время расследуют ФБР и специальная группа внутри пограничной службы.

Агентство ТАСС со ссылкой на американское ведомство сообщило, что дальнейшая судьба россиянина будет зависеть о решения федеральной прокуратуры и тех обвинений, которые она решит ему предъявить.

В российском консульстве в Хьюстоне, обслуживающем территорию Аризоны, Би-би-си сообщили, что им известно об инциденте. Дополнительные подробности там сообщить пока не смогли, но добавили, что выясняют их у американских властей.

Погранично-таможенная служба США задержала на границе с Мексикой 859501 человек за финансовый год, закончившийся 30 сентября, и уже 36 тыс. человек только за октябрь.