Принц Эндрю назвал ошибкой визит к Эпштейну, осужденному за сексуальные преступления

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Британский принц Эндрю заявил, что считает ошибкой свой визит к американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну в 2010 году. Тогда принца сфотографировали во время его прогулки с бизнесменом, который к тому моменту уже был судим за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

В интервью Би-би-си принц Эндрю заявил, что признает свой поступок недостойным члена королевской семьи и что этим поступком он ее подвел.

Джеффри Эпштейн в 2008 году был впервые осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Два года спустя журналисты сфотографировали его на прогулке в компании принца Эндрю. Помимо этого широко разошлась еще одна фотография - на ней принц запечатлен в нью-йоркском особняке миллиардера.

"Я каждый день виню себя за это - потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям - а я просто подвел семью", - заявил он в интервью.

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Принца Эндрю сфотографировали с Джеффри Эпштейном уже после того, как тот был осужден за сексуальные преступления

В 2015 году имя принца Эндрю появилось в судебных документах во время разбирательства по еще одному делу Эпштейна. Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждают, что все они стали жертвами финансиста, который принуждал несовершеннолетних к проституции.

Джуффре заявляет, что Эпштейн заставлял ее в 17-летнем возрасте заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю - герцог Йоркский, средний сын королевы Елизаветы.Джуффре заявляет, что секс с герцогом Йоркским у нее был три раза: в Лондоне, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и в поместье миллиардера на Карибских островах.

Впоследствии суд исключил из разбирательства фрагменты обвинения, связанные с принцем Эндрю, сочтя их несущественными для существа дела, которое касалось в первую очередь Эпштейна. Финансист в свою очередь эти обвинения

Правообладатель иллюстрации Virginia Roberts Image caption Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю в лондонском доме Жислен Максвелл (стоит позади) в 2001 году

Сам принц ранее категорически отрицал, что у него был "какой-либо сексуальный контакт или отношения" с Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, сделанном от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения "ложны и не имеют под собой никаких оснований".

В августе этого года принц Эндрю распространил два заявления, сказав, что "потрясен" сообщениями о преступном поведении Эпштейна, однако сам он за "недолгое время" их знакомства никогда не замечал за ним ничего такого, что в итоге привело к аресту Эпштейна.

Однако в нынешнем интервью принц Эндрю вдруг сказал, что просто не помнит, чтобы вообще когда-либо встречал Джуффре. По мнению обозревателя Би-би-си Джонни Даймонда, это может подорвать доверие к словам герцога Йоркского.

При этом пока в эфир вышли только несколько фрагментов из интервью с принцем Эндрю. Его полную версию Би-би-си покажет в субботу вечером.

Принц Эндрю познакомился с Джеффри Эпштейном еще в 1999 году. По словам Вирджинии Джуффре, ее первая встреча с принцем произошла два года спустя, в 2001 году. Эпштейн впоследствии был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Он заключил сделку со следствием и получил полтора года тюрьмы - при этом шесть дней в неделю его на 12 часов отпускали на работу.

В июле 2019 года Эпштейна вновь арестовали по аналогичным обвинениям. Месяц спустя его нашли мертвым в тюремной камере, где он содержался в ожидании судебного процесса. В ходе последовавшего расследования было установлено, что он покончил с собой.