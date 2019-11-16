В Техасе отложили смертную казнь по резонансному делу об убийстве

Правообладатель иллюстрации AFP Photo/Texas Department of Criminal Justice Image caption Родни Рид провел 21 год в камере осужденных на смертную казнь

Суд в Техасе отложил на неопределенный срок казнь Родни Рида, осужденного за убийство. Его дело привлекло много общественного внимания в США, и за него даже вступились знаменитости.

Родни Рид 21 год провел в ожидании смертной казни. Риду должны были вколоть смертельную инъекцию 20 ноября. Его признали виновным в убийстве 19-летней Стейси Стайтс, которую нашли задушенной в 1996 году.

На днях комиссия Техасского совета по помилованию и условно-досрочному освобождению рекомендовала предоставить 120-дневную отсрочку казни для 51-летнего Рида, одного из 215 заключенных в камере смертников в Техасе. Совет при этом отклонил его просьбу о замене смертного приговора на пожизненное заключение.

А позже апелляционный суд по уголовным делам Техаса направил дело Рида в суд первой инстанции и постановил, что необходимо рассмотреть показания очевидцев, которые в последние месяцы указывали на жениха жертвы в качестве подозреваемого.

Онлайн-петицию за отмену казни Риду подписали более 2,9 миллиона человек. В его поддержку высказались Ким Кардашьян, Рианна и Джиджи Хадид.

Защита Рида всегда настаивала, что он невиновен. "Каждый раз мы просили провести слушание, на котором мы могли бы в полном объеме представить доказательства невиновности Родни Рида, - сказал один из его адвокатов Брайс Бенджет изданию New York Times. - Так что чрезвычайно приятно, что мы наконец имеем возможность полностью представить его дело, чтобы установить, что он не совершал это преступление".

Адвокаты Рида ранее утверждали, что судебные следователи допустили критические ошибки в отношении сроков совершения убийства - некоторые следователи впоследствии признали это в письменных показаниях.

Ким Кардашьян, по ее словам, была рядом с Ридом, когда он узнал об отсрочке своей казни.

"Мы слышали, как люди по всему миру говорят [об этом деле]. И все из-за глубокой убежденности в том, что каждый мужчина или женщина, обвиняемый в совершении преступления - особенно наказуемом смертью, - заслуживает того, чтобы рассмотреть все имеющиеся доказательства", - написала Кардашьян.

Уникальность дела Рида в том, что оно получило поддержку не только знаменитостей, но и республиканцев, многие из которых, будучи убежденными сторонниками смертной казни, раньше избегали публичных высказываний о виновности или невиновности заключенных, приговоренных к высшей мере наказания.

Так, в поддержку отсрочки казни высказались восемь республиканцев и восемь демократов - сенаторов штата, которые отправили губернатору Грегу Эбботту письмо, изложив свои позиции.

Что случилось со Стейси Стайтс?

19-летняя девушка 23 апреля 1996 года не пришла на работу в продуктовый магазин в Бастропе, недалеко от Остина, Техас.

Через несколько часов ее машину нашли брошенной. В тот же день нашли и тело девушки. Ее задушили собственным ремнем.

Следователи обнаружили крайне малое количество сперматозоидов - три - в ее влагалище. Это была сперма Родни Рида.

У полиции в архиве была его ДНК, так как ранее в отношении него уже расследовалось дело о сексуальном насилии, но его признали невиновным.

Он утверждал, что у него были тайные отношения со Стейси.

Какие доказательства?

Орудие убийства так и не проверили на наличие ДНК. Отпечатков пальцев Рида на грузовике, который вела Стейси, не нашли.

По сути, обвинение было выстроено только из-за наличия его спермы во влагалище убитой.

Он говорил, что у него был секс по взаимному согласию со Стейси за день до ее убийства.

Эксперты заявляли, что это не может быть правдой, так как сперматозоиды не выжили бы в ее теле в течение столь долгого времени.

Они полагали, что девушку изнасиловали незадолго до убийства. Этого было достаточно, чтобы осудить Рида.

Адвокаты Рида боролись за то, чтобы изменить приговор, и предоставили новые доказательства.

Они частично базируются на утверждениях судебных свидетелей в первоначальном судебном разбирательстве - о том, что сперматозоиды не могут выжить более одного дня после полового акта.

Один из этих медицинских экспертов, доктор Роберто Баярдо, заявил под присягой, что вообще-то сперматозоиды могут жить в течение нескольких дней после смерти женщины.

И поэтому, по его словам, нет ничего, что опровергало бы слова Рида о том, что у них со Стейси был секс по взаимному согласию.

Признание в тюремной камере

Стейси была помолвлена и вскоре должна была выйти замуж за бывшего полицейского по имени Джимми Феннелл.

В новых показаниях свидетели выступили с заявлениями об отношениях этой пары.

По утверждению одной женщины, он говорил, что если его девушка ему изменит, он ее задушит.

Правообладатель иллюстрации CBS Austin Image caption Джимми Феннелл

Другой свидетель - продавец страховых услуг - помнит, как Джимми Феннелл угрожал убить Стейси Стайтс, если поймает ее на том, что она "путается с кем-то".

Еще одно свидетельское показание дал бывший полицейский. Он говорит, что помнит, как Джимми Феннелл смотрел на тело Стейси Стайтс на ее похоронах и говорил, что она получила по заслугам.

Уже после смерти Стейси Стайтс Джимми Феннелл отсидел срок за похищение и сексуальное насилие над другой женщиной. Он вышел на свободу в 2018 году.

Один из новых свидетелей по делу Родни Рида - человек, который сидел с Феннеллом в тюрьме.

Артур Сноу был лидером тюремной банды сторонников превосходства белой расы. Он утверждает, что Джимми Феннелл сказал ему, что его невеста изменяла ему с чернокожим мужчиной.

В своем заявлении под присягой Сноу говорит: "Ближе к концу разговора Джимми уверенно сказал: я должен был убить свою невесту, которая любила кое-кого на букву "н".

Что говорит Джимми Феннелл?

Его адвокат Боб Филлипс говорит, что в заявлениях новых свидетелей "нет ни малейшей ценности".

В комментарии Си-би-эс он называет Артура Сноу "уголовником со стажем", который "пытается спасти собственную шкуру".

Других новых свидетелй он называет "уморительными" и задается вопросом, почему они так долго ждали, прежде чем выступить с показаниями.

Он настаивает, что то, что у Стейси Стайтс был роман с Родни Ридом, "абсолютно не соответствует действительности".