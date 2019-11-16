В Иране ограничили продажу бензина, чтобы помочь бедным. Протесты проходят в десятке городов

Media playback is unsupported on your device Акции протеста прошли сразу в нескольких иранских городах

Протестующие вышли на улицы десятка иранских городов, после того как власти неожиданно объявили об ограничении продажи бензина и повышении цен на топливо.

Из-за сокращения субсидий на бензин цены выросли минимум на 50%. Власти утверждают, что субсидии были сокращены, чтобы обеспечить помощь бедным.

Иран уже экономически пострадал из-за жестких санкций, введенных США после того, как Вашингтон решил выйти из соглашения по ядерной программе Тегерана, заключенного в 2015 году.

Во время протестов в центральном городе Сирджан один человек погиб, еще двое ранены. Государственное информационное агентство Irna сообщило, что столкновения с полицией произошли, когда демонстранты напали на склад для хранения топлива и попытались поджечь его. Еще один человек погиб в городе Бехбехан.

В нескольких городах десятки разгневанных автомобилистов блокировали дороги, выключая двигатели или оставляя машины в пробках.

Правообладатель иллюстрации UGC Image caption Протестующие вышли на улицы в городе Шираз

На нескольких видео, попавших в интернет, видны автомобилисты, которые преположительно остановили движение на шоссе Имама Али в Тегеране и скандировали призывы к полиции поддержать их.

Каковы новые правила?

Согласно новым правилам, каждому автомобилисту разрешается покупать 60 литров бензина в месяц по 15 000 риалов (0,13 долларов США; 28,7 рублей) за литр. Каждый дополнительный литр будет стоить 30 000 риалов (0,90 долларов США; 57,37 рублей).

Раньше водителям было разрешено покупать до 250 литров по 10000 риалов за литр, (0,30 долларов США; 19,12 рублей), сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Власти заявляют, что доходы, полученные от отмены субсидий на бензин, будут использованы для выплат семьям с низким доходом.

Правообладатель иллюстрации UGC Image caption На видео в соцсетях видно, что против демонстрантов в Керманшахе используется слезоточивый газ

Глава иранской организации по бюджетному планированию Мохаммад Бакер Нобахт заявил, что с этого месяца в результате повышения цен 18 миллионов семей получат дополнительное денежное пособие.

Ожидается, что нововведения принесут бюджету 300 тысяч риалов в год, заявил он в эфире государственного телевидения.

Президент Хасан Роухани заявил в субботу, что 75% иранцев сейчас находятся "под гнетом", и дополнительные доходы от повышения цен на бензин предназначены им, а не министерству финансов.

Как новые санкции США повлияли на Иран?

Бензин в Иране очень дешевый из-за больших субсидий и падения стоимости валюты.

Иран также один из крупнейших производителей нефти в мире, экспорт которой оценивается в миллиарды долларов в год. Но Иран имеет ограниченные мощности по переработке, а санкции затрудняют приобретение запчастей для нефтебаз.

Санкции были снова введены в прошлом году, после того как президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения между Ираном и шестью мировыми державами.

Согласно договоренности, Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

Но с тех пор, как США вышли из соглашения, Иран постепенно наращивает свою ядерную активность, хотя и по-прежнему отрицает свое желание разрабатывать ядерное оружие.

Санкции привели к резкому спаду в экономике Ирана, стоимость валюты упала до рекордно низкого уровня. Кроме того, в четыре раза увеличился годовой уровень инфляции, количество иностранных инвесторов пошло на спад.