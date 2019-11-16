Годовщину акций "желтых жилетов" в Париже отметили новыми столкновениями

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В Париже произошли новые столкновения между полицией и участниками движения "желтые жилеты" - в годовщину с начала массовых акций протеста.

Самые ожесточенные столкновения произошли на Итальянской площади на юге Парижа.

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Там демонстранты в масках и в черной одежде бросали камни в полицейских и пожарных, а также переворачивали и поджигали автомобили. Они также разбили витрины и двери банка HSBC на площади, а затем принялись строить баррикады.

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Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов. Арестованы более 60 человек.

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Шеф парижской полиции осудил участников акций протеста, но заявил, что причиненные ими разрушения носят ограниченный характер.

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Всего на улицы Парижа вышли несколько тысяч демонстрантов - намного меньше, чем в первые дни движения. Оно началось как протест против повышения цен на бензин и роста стоимости жизни, а затем его участники стали выдвигать все новые требования к правительству президента Эммануэля Макрона.

Профсоюзы призывают железнодорожников, работников общественного транспорта в Париже, водителей грузовиков и государственных служащих к забастовке против готовящейся пенсионной реформы 5 декабря.

Студенты и участники движения "желтых жилетов" поддержали забастовку.

На стене здания на Итальянской площади в воскресенье появилась надпись: "5 декабря - Макрона на досрочную пенсию".

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