Барак Обама предостерег демократов от излишней левизны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барак Обама считает, что большинстов американцев не желает уничтожения сложившейся политической системы

Бывший президент США Барак Обама выступил с предостережением в адрес кандидатов от Демократической партии, призвав их отказаться от политических лозунгов, которые, по его мнению, могут быть оторваны от реальности.

Выступая на благотворительном собрании, бывший президент заявил, что большая часть избирателей не желает демонтажа существующей политической системы. По мнению Обамы, демократы рискуют оттолкнуть избирателей, если будут высказывать слишком левые взгляды.

Пока что он не поддержал официально ни одного из кандидатов.

В настоящее время за номинацию в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года состязаются 18 политиков.

Фаворитами считаются бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, а также Пит Буттигиг, мэр города Саут-Бенд в штате Индиана.

Обама призвал демократов внимательнее отнестись к мнениям избирателей по таким вопросам как здравоохранение и иммиграция. Эти избиратели, сказал Обама, не обязательно придерживаются тех же взглядов, что высказываются в социальных сетях некоторыми представителями левого крыла партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Политически Барак Обама наиболее близок по взгляадм к умеренному центристу Джо Байдену

Хотя бывший президент и не называл никаких имен, его слова можно расценить как завуалированную критику в адрес сенаторов Сандерса и Уоррен, которые считаются наиболее левыми из претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

И Сандерс, и Уоррен призывали к далеко идущим политическим и экономическим реформам, в том числе к отказу от частного медицинского страхования и декриминализации нелегальной иммиграции.

В свою очередь Обама считает, что страна заинтересована не столько в революции, сколько в улучшении существующего положения.

"Даже если мы хотим расширить рамки обсуждения и предложить новые смелые решения, мы должны сохранять связь с реальностью", - заявил Барак Обама на обеде, на котором присутствовали состоятельные либеральные спонсоры.

Демократы пока далеки от окончательного выбора своего кандидата, так как первые первичные выборы, на которых будет выясняться поддержка избирателями того или иного кандидата от их партии, состоятся только в феврале в штате Айова.

В партии существует точка зрения, согласно которой Джо Байден в качестве умеренного кандидата не имеет убедительных шансов противостоять Дональду Трампу в ходе президентских выборов.

На прошлой неделе к списку демократов прибавился бывший губернатор штата Массачусетс Девал Патрик. Появились также сообщения, что возможность выдвижения своей кандидатуры рассматривает бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Тем временем в Вашингтоне ходят слухи о возможности участия в первичных выборах Хиллари Клинтон.

В недавнем интервью Би-би-си она сказала, что на нее оказывается невероятно сильное давление с целью побудить ее бросить вызов президенту Трампу.

До ноября, когда состоятся президентские выборы, остается менее года, и борьба за выдвижение в рядах демократов становится всё ожесточеннее.

Последние опросы избирателей указывают, что Джо Байден и Элизабет Уоррен являются наиболее популярными кандидатами, хотя Берни Сандерс и Пит Буттигиг отстают от них ненамного.