СКР пообещал проверить конфликт на лекции Олега Соколова в 2018 году

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Следственный комитет проверит сообщения о конфликте на лекции экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, после которого один из слушателей "был выведен из аудитории с применением силы". В субботу на Кубани похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, в убийстве которой сознался Соколов.

Как говорится в сообщении СКР по Петербургу, местный житель на приеме во время рабочей поездки главы ведомства Александра Бастрыкина рассказал ему о произошедшем в 2018 году конфликте.

Между ним и лектором "возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы". Имя лектора не называется, но представитель СКР Светлана Петренко подтвердила РБК, что речь идет о бывшем доценте СПбГУ Олеге Соколове.

Во время беседы с главой СКР слушатель рассказал, что обращался в полицию, но "должных мер принято не было".

Бастрыкин пообещал "истребовать и изучить материалы по озвученному факту, а также внимательно изучить и проверить всю поступающую информацию, связанную с действиями лектора в различные годы в рамках расследуемого уголовного дела".

О подобном инциденте ранее уже было известно из сообщений СМИ, СПбГУ даже комментировал этот конфликт. В комиссии по этике согласились, что Соколов нарушил нормы этики взаимоотношений со слушателями во время открытой лекции, и объявили ему замечание.

63-летний Олег Соколов признался, что убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой жил вместе несколько лет.

"Ему с этим жить"

16 ноября в станице Старовеличковской в Калининском районе Краснодарского края прошли похороны Анастасии Ещенко. Девушку отпевали в Свято-Троицком храме станицы.

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Попрощаться с ней пришли несколько сотен человек: родители, родственники, знакомые и представители местной власти.

Ее мать Галину Ещенко с похорон увезли в больницу, сообщает агентство. "Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", - сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко.

По словам родителей Анастасии Ещенко, они не были знакомы с Соколовым.

Олег Ещенко сказал РБК, что знал его "заочно", со слов дочери. "Я не могу о нем лично ничего такого сказать, но то, что он совершил это...я даже не хочу о нем говорить и слышать", - сказал отец убитой девушки.

"Какого бы наказания я хотел для него? Он сам себя наказал, ему с этим жить. Все, что он мог сделать, он сделал, к сожалению", - добавил он.