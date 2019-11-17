Россия передает Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бердянск" и "Никополь" (фото ноября 2018 года)

17 ноября в нейтральных водах проходит передача Украине украинских кораблей, задержанных без малого год назад Россией в Керченском проливе.

По данным керченских информационных сайтов, три задержанных украинских корабля ("Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу") около 11:30 утра по местному времени вышли с территории Генмола в Керчи на востоке аннексированного Россией Крыма.

"Каждое судно сопровождает буксир, впереди движется береговая охрана", - сообщает корреспондент "Керчь.ФМ", который следит за ситуацией с горы Митридат.

Телеканал "Крым 24" в ходе прямого включения из Керчи показал видеокадры перемещения "каравана".

Также ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи из РФ на Украину трех кораблей, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится в завершающей стадии.

Инцидент с кораблями

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российской территорией, осложняло ситуацию с арестованными моряками.

США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

7 сентября после длительных состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 35 человек, в том числе все задержанные год назад моряки.