Протесты в Тбилиси: митингующие блокируют здание парламента

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Участники многотысячного митинга в Тбилиси потребовали отставки правительства и досрочных выборов после провала в парламенте законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов.

Участники акции и оппозиционные лидеры разбили палатки у входа в законодательный орган и символически повесили замки на входные ворота парламента. Они грозятся пикетировать парламент и не дать возможность депутатам правящей партии войти в здание парламента.

"Ни один из депутатов "Грузинской мечты" ни в одну дверь в это здание не войдет, - заявил, выступая на акции протеста, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава. - Если парламента будет недостаточно, следующей будет канцелярия, мэрия, другие города, районные центры. Ни один из представителей "Грузинской мечты" не сможет войти ни в одно государственное ведомство до тех пор, пока не будут назначены досрочные пропорциональные выборы".

После этого заявления Угулава и группа протестующих направились к входным воротам законодательного органа, куда они символически повесили замок. Здесь же, перед входом в парламент, протестующие разбили палатки.

Позднее сюда принесли и мешки с песком. По словам протестующих, эти мешки нужны им для укрепления палаток.

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Протесты оппозиции и общественности в Грузии начались после провала в парламенте 14 ноября конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году.

Временное правительство и досрочные выборы

После голосования в парламенте и провала конституционных поправок оппозиционные партии собирались на консультации о дальнейших планах в офисе одной из оппозиционных партий.

Оппозиционеры согласуют свои планы и с гражданскими активистами, которые проводят перманентные акции протеста у парламента. Здесь они разбили палатки, перекрыв движение на проспекте Руставели.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи людей собрались у здания парламента

Протестующие требуют проведения досрочных выборов по пропорциональной системе и отставки правительства. Эти требования были озвучены на митинге лидером партии "Новая Грузия" Георгием Вашадзе.

Он назвал это ультиматумом, который будет выдвинут властям, и попросил собравшихся у здания парламента протестующих поднять руки в знак согласия с этими требованиями.

Кроме досрочных выборов и отставки правительства, по словам Вашадзе, они требуют создания временного правительства для проведения следующих выборов и освобождения задержанных в связи с событиями 20 июня -так называемой "гавриловской ночью" в Тбилиси.

"У нас есть план победы. Мы знаем, что мы должны делать сегодня, завтра и послезавтра для того, чтобы достичь окончательной победы", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии не принял план избирательной реформы

По его словам, протестующие не разойдутся, и движение на проспекте Руставели - центральном проспекте, где расположен парламент, будет перекрытым.

"Будут пикетирования, будет и неповиновение - все в рамках закона. На это право нам дает конституция. Конституция принадлежит нам, а не Иванишвили", - заявил он, имея в виду лидера правящей партии Бидзину Иванишвили.

Акция протеста у парламента собрала почти весь оппозиционный спектр, но к ней не присоединился "Альянс патриотов". Они решили провести отдельную антиправительственную акцию с требованием перехода на пропорциональные выборы.

По словам одного из лидеров партии Ирмы Инашвили, акции будут продолжаться до выполнения правящей партией этого ею же данного обещания.

Получивший 5% голосов на предыдущих парламентских выборах "Альянс патриотов" известен своей скептической позицией по поводу присоединения Грузии к НАТО, а представители партии - своими визитами в Москву.

Невыполненное обещание

Часть протестующих устроила шествие к офису правящей партии.

"Уходи!" - скандировали участники шествия, обращаясь к председателю правящей партии Бидзине Иванишвили.

Именно Бидзина Иванишвили в июне этого года на фоне многотысячных протестов объявил об инициативе проведения парламентских выборов в Грузии в 2020 году полностью по пропорциональной системе.

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Это было одним из требований на протестах, вспыхнувших после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, и тогда казалось, что правящая партия пошла на уступку.

Переход на пропорциональную систему выборов поддерживают как оппозиция, так и значительная часть гражданского сектора и экспертов, считая ныне действующую смешанную избирательную систему несправедливой и выгодной только властям.

Но против перехода к пропорциональной избирательной системе уже в 2020 году выступали мажоритарные депутаты парламентского большинства. В результате инициированный самой "Грузинской мечтой" проект конституционных поправок провалился, не набрав достаточное число депутатских голосов.

Иванишвили после голосования в парламенте выразил сожаление в связи с тем, что проект конституционных изменений не прошел, и обвинил в этом основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение" (ЕНД).

По его словам, именно из-за деструктивных действий представителей ЕНД не удалось договориться и добиться поддержки со стороны мажоритарных депутатов проекта конституционных поправок.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники акции символически повесили замки на входные ворота парламента

Результатами голосования остались недовольны и внутри правящей партии. Несколько депутатов, в том числе и вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, покинули парламентское большинство и должности в законодательном органе.

Но в бунт мажоритариев ни в оппозиции, ни в гражданском секторе не поверили, назвав провал проекта спектаклем, который разыграл сам Иванишвили, чтобы удержаться у власти после 2020 года.

Провал законопроекта означает, что на пропорциональную систему выборов Грузия перейдет с 2024 года, а в следующем году выборы в парламент по-прежнему будут проходить по смешанной системе. Избиратели будут выбирать 77 депутатов по пропорциональной, а 73 депутата по мажоритарной системе.

В правящей партии говорят, что за эти дни оппозиционные лидеры не смогли представить ни одного реалистичного и не противоречащего конституции предложения.

Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в воскресенье повторил журналистам, что в 2020 году выборы пройдут по смешанной системе. При этом, по его словам, законодательный орган и все государственные ведомства продолжат работу в обычном режиме.

"Государство противостоит законом незаконным действиям, если такие будут, как и принято в условиях демократии, и максимально постарается предотвратить незаконные действия", - заявил он.