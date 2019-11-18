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Скучные выборы по-белорусски

Выборы без участия оппозиции прошли в Беларуси. "Какая разница президенту, будет там три-четыре оголтелых оппозиционера или нет? - так отозвался белорусский президент Александр Лукашенко о выборах в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Беларуси.

Почти все оппозиционные кандидаты были отсеяны властью в ходе регистрации и агитационного периода избирательной кампании. По мнению аналитиков, эти выборы не интересны электорату, потому что его мнение власть не учитывает, а результат голосования был предопределен.

Хотя в воскресенье официальные белорусские СМИ распространили лестные высказывания наблюдателей от СНГ об организации избирательного процесса в стране, Евросоюз уже много лет не признает президентские и парламентские выборы в Беларуси соответствующими международным стандартам.

Сам президент Лукашенко, общаясь в воскресенье с журналистами после голосования на избирательном участке, заявил, что по поводу признания Западом выборов "париться не привык". Глава Беларуси считает, что "это репетиция главных выборов", называя главными предстоящие в следующем году президентские выборы, на которых он намерен баллотироваться, "если народ попросит".

Противостояние в Гонконге: участники протестов отбивают атаки полиции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники протестов применяют против полиции луки

В Гонконге ночь прошла под знаком противостояния протестующих и полиции у входа в политехнический университет. Участники акций протеста построили баррикады, и когда полицейские пошли в наступление, в них полетели бутылки с зажигательной семью и стрелы.

После нескольких часов штурма полицейские сумели проникнуть в здание университета. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Столкновения в ночь на понедельник были одними из самых ожесточенных с момента начала протестов несколько месяцев назад.

Ранее полиция Гонконга предупредила участников протестов, что применит боевое оружие в случае, если демонстранты будут угрожать их жизни и здоровью.

Полиция регулярно применяет водометы и слезоточивый газ, на что протестующие отвечают бутылками с зажигательной семью, кирпичами, стрелами и иным импровизированным оружием.

Пикет парламента в Тбилиси: участники акции требуют отставки правительства и досрочных выборов

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Протестуют и в Тбилиси: в воскресенье люди собрались у здания парламента, требуя отставки правительства и досрочных выборов.

Участники акции протеста разбили палатки у входа в парламент и символически повесили замки на входные ворота. Они намерены пикетировать парламент и не пускать в здание депутатов правящей партии.

Протесты оппозиции и общественности в Грузии начались после провала в парламенте 14 ноября конституционных поправок о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году. Провал законопроекта означает, что на пропорциональную систему выборов Грузия перейдет с 2024 года, а в следующем году выборы в парламент по-прежнему будут проходить по смешанной системе.

В правящей партии говорят, что за эти дни оппозиционные лидеры не смогли представить ни одного реалистичного и не противоречащего конституции предложения.

Украинские корабли возвращаются домой

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В понедельник 18 ноября украинские военные корабли, задержанные год назад Россией в Керченском проливе, должны прибыть домой. Накануне началась их буксировка.

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь", а также вспомогательное судно "Яны Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива с применением оружия 25 ноября прошлого года. При этом трое украинских моряков получили ранения.

Украинская сторона заявляла, что запросила разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа. ФСБ утверждала, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт. Украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали.

США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России.

Ассанжа заслушают в суде Вестминстера

В понедельник в магистратском суде лондонского района Вестминстер пройдут очередные слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Ассанж, как ожидается, будет лично присутствовать на заседании.

Ассанжа арестовали в 11 апреля в Лондоне, после того как Эквадор, в посольстве которого Ассанж укрывался с 2012 года, решил отказать ему в убежище.

За что Трамп "наехал" на Дженнифер Уильямс

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Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес сотрудницы Госдепартамента Дженнифер Уильямс, которая во вторник должна дать показания представителям сенатского комитета по разведке.

В начале месяца в ходе закрытых слушаний Уильямс уже рассказывала законодателям, как она стала свидетелем телефонного разговора между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в июле этого года, который и стал основным поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Именно в ходе этого разговора, как утверждают свидетели, Трамп потребовал от Зеленского компромата на Джо Байдена, своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах, и его сына, Хантера Байдена.

Уильямс сказала, что требование Трампа провести специальное расследование в отношении Байденов показалось ей "необычным и неуместным" и навело на мысли о "возможных мотивах президента Трампа", приостановившего предоставление материальной помощи Украине.

Сам же Трамп поспешил причислить Дженнифер Уильямс, как и всех, кто принимает участие в процедуре импичмента, к "Трампоненавистникам".

Как указывает Си-Эн-Эн, в настоящее время Уильямс занимает пост специального советника вице-президента по Европе и России, а ее коллеги с высокой похвалой отзываются о ее профессиональных качествах.

Преступления, о которых приказано забыть

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Правительство Великобритании и вооруженные силы страны обвиняются в том, что они скрывали убийства, совершаемые британскими военнослужащими в Афганистане и Ираке.

11 британских следователей, с которыми говорили сотрудники программы Би-би-си Panorama и газеты Sunday Times, рассказали, что они располагают весомыми свидетельствами военных преступлений, совершенных британскими солдатами, которые должны были понести за это наказание.

Об имеющихся свидетельствах сообщила группа IHAT, занимающаяся расследованием преступлений, совершенных в Ираке, и команда Operation Northmoor, которая изучает военные преступления в Афганистане.

Британские власти закрыли IHAT и Operation Northmoor после того, как юрист Фил Шайнер, передавший следователям материалы более чем тысячи дел, был исключен из коллегии адвокатов по обвинению в подкупе агентов в Ираке, подбиравших ему клиентов.

Однако бывшие следователи IHAT и Operation Northmoor утверждают, что обвинения против Шайнера были лишь поводом для свертывания всех дел о военных преступлениях. Ни одно из дел, которые вели следователи, не закончилось уголовным преследованием.

В свою очередь министерство обороны Великобритании отвергает обвинения в сокрытии военных преступлений как необоснованные.

Европа отворачивается от газа. Кого еще коснутся климатические санкции ЕС?

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Европейский союз решил перекрыть финансирование газовых проектов и вложить высвободившиеся миллиарды евро в "зеленую" экономику в попытке сдержать глобальное потепление.

Новые власти ЕС сходу взялись за борьбу с выбросами и показали, что настроены решительно. Первой жертвой стал природный газ, который считается основной чистой альтернативой углю на переходный период из коптящего прошлого в благоухающее будущее. ЕС дал понять, что не намерен затягивать перестройку и будет всеми силами стимулировать страны Европы отказываться от углеводородов.

Для этого ЕС фактически собирается ввести санкции за выбросы: как против своих стран, банков и компаний, так и против чужих. Облагать дополнительными налогами, лишать государственного финансирования и заставлять частных кредиторов поднимать ставки для проектов "грязной" экономики.

Наш экономический корреспондент Алексей Калмыков разбирался, чем это грозит другим странам, экспортерам нефти и газа и финансовому миру.

Интервью, которое провалилось

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Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю дал интервью Би-би-си, в котором попытался объяснить свои отношения с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным в США за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

Однако, как утверждает корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд, освещающий жизнь королевской семьи, вместо того, чтобы обелить свое имя и спасти свою репутацию, принц провалил это интервью наихудшим образом.

Многие месяцы пресса задавалась вопросами по поводу связей принца Эндрю с американским миллиардером, покончившим с собой летом 2019 года в тюремной камере в ожидании суда.

Принц водил дружбу с Эпштейном даже после того, как тот был осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию в 2008 году.

Многие обозреватели отметили, что в ходе интервью принц так и не выразил сожаления в адрес жертв Эпштейна.

"К сожалению, интервью выглядело как еще один знак высокомерия. Он всегда был спесивым, - сказала королевский биограф Анджела Левин. - Девиз королевы - не жалуйся и не оправдывайся. Думаю, что ей в глубине души будет очень стыдно".

"Государственные дети", или В плену у детдома

У большинства детей, живущих в российских интернатах, есть родители. Почему так происходит, разбиралась корреспондент Русской службы Би-би-си Юлия Джеймс.

В статье Государственные дети, или В плену у детдома она рассказывает, каким образом дети попадают в детские дома и насколько сложно их потом бывает забрать из этих учреждений.

"Семейная политика у нас сводится к тому, чтобы не помогать семье, а отбирать детей. Государство интересуют дети, но не интересует семья. Нет понимания, что семья, родители - это высшая ценность", - говорит специалист по проблемам сиротства и сам в прошлом воспитанник детского дома Александр Гезалов.

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Ксения Гогитидзе