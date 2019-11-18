"Яндекс" меняет структуру управления компанией в интересах государства

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Совет директоров "Яндекса" решил создать "Фонд общественных интересов", которому компания передаст часть управленческих функций. Новая структура управления нужна "Яндексу" из-за законопроекта о "значимых интернет-компаниях", внесенного в Госдуму летом.

"Яндекс" в понедельник представил новую структуру собственности компании. Одобрить ее должно собрание акционеров, запланированное на 20 декабря.

Компания создает "Фонд общественных интересов" (Public Interests Foundation), который будут выдвигать двух из 12 членов совета директоров, а также принимать участие в принятии управленческий решений.

В фонд уйдет "золотая акция" компании, которая до этого принадлежала Сбербанку. "Золотая акция" давала Сбербанку право блокировать различные управленческие решения - например, о продаже активов. Теперь такое право получит "Фонд общественных интересов".

Фонд будет принимать решения в отношении сделок по консолидации 10% и более акций компании в одних руках, также он будет согласовывать передачу интеллектуальной собственности компании, возможные партнерства с правительствами других стран и решать другие вопросы.

В совет директоров фонда войдут 11 человек, в том числе представители университетов - ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО, школы управления "Сколково" и "Фонда поддержки 57-й школы", а также глава группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы компаний Тигран Худавердян и гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина.

В заявлении компании сказано, что фонд не будет влиять на "операционную, стратегическую и экономическую" деятельность компании.

Тем не менее, запуск фонда позволит соблюсти интересы государства и даст чиновникам инструменты для разрешения экстремальных ситуаций, но никак не повлияет на акционерную структуру "Яндекса", пишут "Ведомости". Издание называет это компромисс с государством.

Это сделано на фоне обсуждения законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, согласно которому иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% "существенных информационных ресурсов" в России.

Зачем это нужно "Яндексу"?

У "Яндекса", как и у многих других интернет-компаний, капитал разделен на акции класса А и акции класса В. Последние, дающие их владельцам по 10 голосов на собрании акционеров, обычно получают топ-менеджеры и основатели компании.

Около 85% акций "Яндекса" класса А торгуются на американской бирже NASDAQ. Как следует из данных "Яндекса", крупнейшими иностранными акционерами компании являются инвестиционные компании OppenheimerFunds, Harding Loevner и Wellington Managment.

В июле 2019 года депутат Горелкин внес в Госдуму законопроект о "значимых информационных ресурсах", предлагающий ограничить иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией 20%.

Законопроект критиковали представители отрасли, а также правительственные чиновники. Министр связи Константин Носков, в частности, говорил, что предложения Горелкина направлены против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием России".

Гендиректор "Яндекса" Елена Бунина отмечала, что предложенный законопроектом механизм регулирования создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова говорили, что в существующем виде законопроект "носит явно разрушительный характер для достижений целей национальной программы "Цифровая экономика".

11 октября, на следующий день после публичного обсуждения законопроекта, в думском комитете по информационной политике акции "Яндекса" потеряли около 15% стоимости. Это стало крупнейшим обвалом для компании в 2019 году.

20 октября правительство поддержало законопроект, но рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция.