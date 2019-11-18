Полиция Гонконга осаждает университет. Внутри около 500 демонстрантов

Media playback is unsupported on your device В Гонконге полиция попыталась штурмом взять униыверситет

Полиция окружила здание Политехнического университета в Гонконге, заблокировав внутри около 500 протестующих. Тех, кто пытается покинуть здание, задерживают. Попытки выбить протестующих из университетского комплекса продолжаются с вечера воскресенья.

Минувшей ночью полицейские предупредили, что могут применить огнестрельное оружие.

Около 13:45 по местному времени (8:45 утра по московскому) примерно сто человек попытались прорвать оцепление, но полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, и демонстранты отступили внутрь здания.

Несколько человек были задержаны. В полиции заявили, что демонстранты напали на оцепление.

Еще нескольких протестующих задержали, когда они пытались бежать через ведущий из здания тоннель.

Ранее в полиции заявили, что демонстранты могут покинуть здание через контролируемый выход, сложив оружие и сняв противогазы, но, по сведениям одного из лидеров оппозиции, выход, о котором идет речь, также заблокирован.

Ректор университета Цзинь Тен-Гуан пообещал протестующим лично сопроводить их в полицию, если они сдадутся, и обеспечить "справедливое рассмотрение" их дел. Простестующие требуют, чтобы им дали выйти без всяких условий.

Около 00:30 по московскому времени (5:30 по местному) студенты сообщили, что полиция попыталась взять университетский кампус штурмом и полицейские, прорвавшись внутрь, провели массовые задержания. В полицию начали бросать бутылки с зажигательной смесью, после чего загорелись входные ворота.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В понедельник небольшие группы протестующих пытались бежать из здания, но их задерживали

В полиции отрицают сообщения о рейде, но корреспондент Би-би-си в Гонконге Гэбриел Гейтхаус в эфире Би-би-си рассказал, что рейд был, и его проводили спецподразделения.

Один из оппозиционных депутатов законодательного собрания Гонконга Тед Хуэй находится внутри университетского комплекса. Он говорит, что внутри много раненых. В здании работают сотрудники "Красного креста". По информации управления здравоохранения Гонконга, в воскресенье и понедельник ранения получили 38 человек, среди них пятеро - тяжелые.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ночь на понедельник полиция пыталась взять кампус штурмом, но демонстранты забаррикадировались внутри

Что происходило ночью

Первые стычки вокруг здания Политехнического университета, занятого демонстрантами, произошли в середине прошлой недели. В воскресенье вечером полицейские окружили кампус и потребовали, чтобы протестующие вышли, сложив оружие.

После этого кампусь попытались взять штурмом, с применением водометов и при поддержке бронированных автомобилей.

"Полиция применяла слезоточивый газ, после чего начинал наступление водомет, поливавший людей едкой голубой жидкостью. Протестующие прятались за зонтами, отвечая бутылками с зажигательной смесью и камнями из рогаток. После этого полицейские машины отступали. В результате ничего не менялось", - рассказывает Гэбриел Гейтхаус.

Эта позиционная война продолжалась всю ночь, а утром, после неудачного рейда, полиция вернулась к осаде.

Столкновения в университетах

До недавнего времени протесты и столкновения в Гонконге не касались территории учебных заведений. На прошлой неделе стычки протестующих и полиции произошли на кампусе Китайского университета Гонконга.

Полицейские заявили, что демонстранты заблокировали проходящую рядом с университетом дорогу. Стычки произошли, когда полиция попыталась ее расчистить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты требуют, чтобы им дали разойтись по домам и призывают на помощь сторонников

После этого занятия в Китайском университете на остаток семестра были отменены.

Несколько дней спустя демонстранты перекрыли тоннель неподалеку от Политехнического университета, соединяющий остров Гонконг и полуостров Коулун.