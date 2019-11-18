Международный суд хочет расследовать действия британской армии в Ираке и Афганистане

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Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность официального расследования действий британских военных против мирных жителей в Ираке и Афганистане на основе материалов телепрограммы Би-би-си "Панорама".

Би-би-си в сотрудничестве с газетой Sunday Times нашла материалы об убийствах гражданских лиц и данные о том, что командование скрывало информацию о действиях британской армии. Речь идет в основном о жестоком обращении с задержанными и заключенными.

Международный уголовный суд (МУС) впервые изучает обвинения против Великобритании и британских граждан и, по словам представителей, считает обнаруженные свидетельства возможных военных преступлений крайне серьезными.

Министерство обороны Великобритании заявило, что обвинения необоснованны и что раньше министерство предоставило суду всю запрошенную информацию, открыто сотрудничало с МУС и теперь не видит смысла в дальнейших расследованиях.

"Панорама" нашла улики, доказывающие, что официальный Лондон покрывал убийства местных жителей в Ираке и Афганистане, совершенные британскими солдатами. Телепрограмма выходит в эфир в понедельник вечером.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что обвинения по всем случаям, где существовали доказательства, уже были расследованы.

Открытое следствие

Международный суд в Гааге уже давал заключение о том, что данные о военных преступлениях британской армии в Ираке заслуживают доверия. Теперь впервые МУС может открыть дело о намеренном и систематическом сокрытии улик на государственном уровне.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что покрывало преступления солдат.

Image caption Эта афганская мать рассказала, что четверо ее сыновей были расстреляны в собственном доме. Они пили чай, когда в ходе рейда британской армии содаты вошли в дом и выстрелили в голову каждому из четверых, включая подростков 12 и 14 лет. Проводивший дознание британский офицер доложил, что мальчиков убили афганские силы, и закрыл следствие

Один из самых известных примеров убийства мирного жителя в Ираке - смерть Бахи Мусы, работника гостиницы в Басре. Он был задержан британскими военными в 2003 году и умер в результате пыток и избиений. По этому делу было проведено общественное расследование и виновный в преступлении британский военнослужащий понес наказание.

Это единственный случай, когда дело о военном преступлении в Ираке дошло до суда.

Журналисты Би-би-си нашли свидетельства еще сотен смертей, подобных этой.

Детективы из организации IHAT (Iraq Historic Allegations Team), расследующей преступления против иракцев, совершенные во время британской оккупации страны, выяснили, что на британской военной базе в Басре еще за три месяца до того, как был убит Баха Муса, широко применялись избиения и издевательства над гражданскими.

Image caption Кэмп Стивен - база, где предположительно совершались военные преступления

В лагере Кэмп Стивен, где был расквартирован третий батальон Королевского полка Шотландии, в мае 2003 года с разницей в неделю были замучены до смерти двое мужчин. Оба, как официально признало министерство обороны Британии, были мирными жителями, не замешанными в военных действиях.

IHAT записала рассказы британских солдат и обслуживающего персонала о том, как пытали этих людей. Их тела были найдены с пластиковыми пакетами на голове.

Летом 2019 года британская военная прокуратура постановила закрыть дело и никого не привлекать к ответственности за смерть этих иракцев.

Когда корреспонденты "Панорамы" показали собранные ими доказательства бывшему главе прокуратуры лорду Макдональду, он высказал крайнее удивление тем, что это дело осталось без последствий.

Image caption Райд аль-Мосави служил в иракской полиции в Басре и был застрелен британскими войсками

Министерство обороны по-прежнему заявляет, что все операции и рейды британской армии проводятся в соответствии с законом и что все обвинения были тщательно расследованы.

"Следствие и решения о привлечении кого-то к уголовной ответственности производятся независимо от минобороны, - сообщил в ответ на запрос Би-би-си пресс-секретарь министерства. - После внимательного изучения упомянутых дел независимая прокурорская служба приняла решение не открывать уголовных дел".

Запрос Би-би-си передан в военную полицию и военную прокуратуру.

Чем занимается Международный уголовный суд?

МУС расположен в Гааге. Суд проводит расследование преступлений против человечества, геноцида и военных преступлений и привлекает к ответственности виновных.

Как правило, речь идет о международных военных конфликтах и гражданских войнах, когда национальные правительства не в состоянии провести расследование или сами являются виновниками подобных преступлений.

США и Россия не признают юрисдикции МУС.

За время деятельности суда были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки до 18 лет лидеры вооруженных группировок, воевавшие в Демократической республике Конго, Мали и других африканских странах.

Экс-президент Кот-д'Ивуара Лоран Гбагбо был арестован по запросу суда, но в ходе процесса был оправдан.

В 2016 году, после предварительного расследования, МУС принял к рассмотрению жалобу Грузии на убийства и насильственное перемещение населения в ходе российско-грузинской войны 2008 года.