Правообладатель иллюстрации Svetlana Pavlova/TASS Image caption В сентябре в Якутстке объявили режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене. Властям пришлось ограничить судоходство

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства моста через Лену под Якутском. Об этом сообщил "Коммерсант", а позже подтвердил глава региона.

Разговоры о необходимости построить мост через Лену ведутся еще с конца 1980-х годов. Между Восточной и Западной частью Якутии стабильное сообщение отсутствует несколько месяцев в году, что означает разрыв транспортной доступности для большей части жителей республики.

С вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%, ожидают местные власти.

Русская служба Би-би-си вспоминает непростую историю строительства моста, остро необходимого региону.

2012 год. Мост через реку Лена, по прогнозам, появится в Якутии к 2016 году

"Решение о строительстве автомобильного моста в политическом плане уже принято. Мы начнем мост строить в 2013 году и закончим к 2016 году", - заявил тогдашний глава Якутии Егор Борисов в ноябре 2012 года.

2013 год. Медведев распорядился провести конкурс на концессию по строительству моста через реку Лену

"Я подписал распоряжение о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения. Речь идет о проектировании, строительстве и эксплуатации такого моста. О контракте полного жизненного цикла", - заявил премьер-министр в апреле 2013 года.

Мост через реку Лена будут строить пять лет

"Объект очень большой, уникальный. Такого уровня мост в мире еще не построен", - сказал глава Якутии в июне 2013 года.

Минтранс РФ включил в госпрограмму проект автомоста через Лену

Речь шла о госпрограмме по развитию транспортной системы РФ на 2010-2020 годы.

2014 год. Россия аннексирует Крым. Строительство моста через Лену и порта "Тамань" замораживается

"Это действительно последствия Крыма, но не в том смысле, что у нас затраты выросли, и мы обязаны найти откуда-то источники", - сказал Медведев в мае 2014 года о заморозке проекта "Тамань".

Глава правительства также подтвердил, что кабинет министров пока не рассматривает проект строительства моста через Лену в Якутии. Власти Якутии пообещали отстаивать проект.

Строительство моста отложено "за 2020 год"

"Подписание концессионного соглашения с победителем конкурса не состоялось в связи с ростом политических и экономических рисков, сложной ситуацией на финансовых рынках, в том числе рынках привлечения долгового капитала", - говорилось в сообщении Росавтодора в декабре 2014 года.

2016 год. Медведев уверен, что мост через Лену в Якутии будет построен

"Я считаю так. Во-первых, мост должен быть обязательно, потому что мы решение принимали. Бывают разные, конечно, финансовые проблемы. И текущие проблемы для этого не самые лучшие. Тем не менее вот та идея, к которой пришел руководитель республики, и к президенту, и ко мне, она живая. Давайте ей поможем", - сказал Медведев на встрече с активом партии "Единая Россия".

2018 год. Путин: "стоимость моста через Лену очень большая"

"Стоимость этого моста, а мы говорим об этом уже давно, несколько лет, очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрется просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом, на другом берегу реки Лены, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения", - сказал Путин на пресс-конференции.

2019 год. Мост через Лену в Якутии, по прогнозам, будет построен в 2024 году

"Не скажу, что все просто, но так оно и должно быть, проект очень большой, дорогой… Думаю, что в течение 2019 года на логический уровень выведем... По нашим оптимистичным прогнозам, хотим, чтобы строительство моста было завершено в 2024 году", - рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

Путин: "окупаемость не просматривается совершенно"

"Это вопрос, который должно решить правительство РФ вместе с Якутией. Дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения этот мост и эта дорога будущая. Потому что всегда мне транспортники говорят: "Это тупиковая точка". Из-за этого окупаемость не просматривается совершенно", - сказал Путин во время прямой линии в июне.

Путин фактически одобрил проект строительства моста через Лену

В понедельник глава Якутии Айсен Николаев подтвердил сообщение "Коммерсанта", что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.

"Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта", - написал Николаев в "Фейсбуке".

Узнав о решении Путина одобрить строительство моста, жители Якутска собрались на древний танец "осуохай", знаменующий собой избавление от невзгод и поклонение Солнцу.