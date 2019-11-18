Роскомнадзор забраковал экспертизу песен Егора Крида. В ней говорилось о сатанизме и кривде

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Роскомнадзор приостановил аккредитацию специалистов, которые проводили экспертизу творчества российского певца Егора Крида и обнаружили в нем "антиценности сатанизма".

Их экспертиза признана несоответствующей "требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции", говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, аккредитация трех экспертов - Е.Ю. Шабалиной., Т.Н. Симоновой и А.П. Волковой, - приостановлена на 120 дней. По истечении этого срока будет решаться вопрос об их окончательном лишении аккредитации, сообщили в Роскомнадзоре.

Экспертиза, о которой идет речь, появилась на сайте Роскомнадзора в прошлом месяце (по закону Роскомнадзор обязан публиковать результаты всех экспертиз, которые проводят аккредитованные ведомством эксперты или экспертные организации). Она вызвала широкий резонанс и позже была удалена с сайта ведомства.

В нем тюменские эксперты Волкова, Симонова и Шабалина из "Национального совета социальной информации" рекомендовали присвоить творчеству Егора Крида возрастную маркировку 18+, так как, по их утверждению, оно негативно влияет на психику подростков и подрывает семейные ценности.

Сатанизм, аморальность и кривда

Авторы экспертизы изучили клипы, тексты песен и видеозаписи выступлений Егора Крида и обнаружили в его творчестве пренебрежение к моральным и культурным нормам россиян.

"Итак, Егор Крид - яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян", - говорилось в тексте экспертизы.

Ее авторы также пришли к выводу, что содержание выступлений Крида "носит растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества" и "способствует провоцированию социально опасной деятельности (беспорядочных половых отношений, аморального поведения, распитию алкоголя, курению, и др.)".

"Подобные технологии являются информационно-психологическим оружием, направленным на подрыв государственных устоев, общественного и экономического развития, демографического роста", - заключили тюменские эксперты.

Они также обратили внимание на слово "Крид", которое певец взял себе в качестве псевдонима (его настоящая фамилия - Булаткин). По мнению авторов экспертизы, слово "Крид" у русскоязычного населения ассоциируется со словом "кривда", которое, как они пишут, "является синонимом лжи, антонимом правды и истины".