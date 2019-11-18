Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку. Он говорил, что ему стыдно за некоторых коллег

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который на прошлой неделе заявил, что ему стыдно комментировать действия некоторых коллег по ведомству, подал в отставку. Об этом сообщили РБК и Daily Storm со ссылкой на свои источники.

Позднее информацию об отставке Максименко подтвердил Интерфаксу правозащитник, бывший член ОНК Москвы Иван Мельников. "По моей информации, Максименко написал рапорт об отставке. Но решение (по заявлению) его руководством ещё не принято", - приводит слова правозащитника агентство.

"В последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества. Будем надеяться, что если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен. Как показал мой опыт работы в ОНК, прозрачность работы ведомства способствует существенному снижению нарушений прав лиц, находящихся в местах лишения свобод", - резюмировал правозащитник.

Русская служба Би-би-си направила во ФСИН запрос, но ответа пока не получила.

Что стало причиной отставки Максименко, неизвестно. По данным источников Daily Storm, отставка Максименко может быть связана с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова, который ранее был начальником управления ФСБ по Красноярскому краю. Президент России Владимир Путин назначил его главой ФСИН 8 октября.

О том, что Максименко написал рапорт об увольнении, стало известно спустя три дня после того, как он объявил о решении ФСИН поменять формат взаимодействия со СМИ и больше не давать комментарии в устной форме.

"Стыдище просто до смерти"

Как объяснил тогда Максименко радиостанции "Говорит Москва", от некоторых новостей о сотрудниках ФСИН "со стыда хочется под землю провалиться".

"Изменение формата - это, по большому счету, к лучшему. Вот пример: начальник колонии - это пару недель назад было - головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней", - заявил он.

Инцидент, о котором говорил Максименко, произошел в исправительной колонии №17 в Красноярске. Видео, снятое в колонии, появилось в СМИ в начале этого месяца.

"Зарплаты небольшие, работа каждый день в тюрьме"

Максименко был назначен заместителем директора ФСИН в апреле 2016 года. На службу в уголовно-исполнительную систему он перешел в 2012 году. До этого он более 25 лет служил в Вооруженных силах России, а затем в течение трех лет работал на руководящих должностях в разных отраслях народного хозяйства, следует из его биографии на сайте ФСИН.

В январе этого года Максименко заявил, что сотрудники ФСИН нуждаются в помощи психологов, потому что их работа предполагает повышенную моральную нагрузку.

"Зарплаты небольшие, работа каждый день в тюрьме, каждый день общение с преступниками, многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, социально неблагополучные, обозленные на жизнь и проецирующие свои чувства и эмоции на окружающих. Нагрузка, психологическое давление на сотрудников колоссальное", - пожаловался он.