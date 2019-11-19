ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 9 и 15 тысяч евро компенсации за "болотное дело"

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить по 9 тысяч и 11 тысяч евро компенсации оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которые были осуждены на 4,5 года колонии каждый по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Кроме того, Украина должна выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро.

Защита оппозиционеров направила жалобы в ЕСПЧ в сентябре 2016 года. В частности, по мнению стороны защиты, во время судебного процесса было нарушено право Удальцова и Развозжаева на справедливое судебное разбирательство, а также их права на свободу слова и собраний.

Примечательно, что Развозжаев жаловался одновременно и на Россию, и на Украину. До ареста в 2012 году Леонид Развозжаев уехал в Киев, где попытался получить политические убежище. Оттуда, утверждает активист, его выкрали российские спецслужбы, и вывезли на территорию России. Украинские власти (тогда президентом страны был Виктор Янукович) не нашли оснований для возбуждения уголовного дела об исчезновении Развозжаева.

Сам оппозиционер утверждал, что к нему применялись пытки и не оказывалась необходимая медицинская помощь.

ЕСПЧ пришел к выводу, что и Россия, и Украина несут ответственность за похищение Развозжаева.

За что осудили Удальцова и Развозжаева

Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. В июле 2014 года их приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России. Помогал им в этом активист Константин Лебедев. Он, в отличие от других обвиняемых по делу, признал вину и в 2013 году был осужден на два с половиной года заключения, а уже в 2014-м освобожден по УДО.

Уголовное дело в отношении оппозиционеров возбудили после проверки материалов фильма "Анатомия протеста-2", частью которого была запись встречи с Гиви Таргамадзе.

Как утверждали авторы, оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения. Целью Таргамадзе, по версии гособвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией.

Удальцов, утверждало обвинение, ездил по России с целью вербовки сторонников.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ни Удальцов, ни Развозжаев не признали себя виновными. Оба настаивали, что 6 мая 2012 года на Болотной площади не было массовых беспорядков

А 6 мая 2012 года, по версии гособвинения, из-за его действий случилась давка на Болотной площади во время митинга, так как Удальцов сел на землю, призывая других участников к сидячей забастовке. Кроме того, заявили прокуроры, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.

Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.

После вынесения приговора оппозиционеры подавали апелляцию в Верховный суд, однако ее отклонили. Позже Удальцов, Развозжаев и другие обвиняемые по "болотному делу" (его фигурантами стали более 30 человек) подавали жалобу в Европейский суд по правам человека. В 2015 году суд признал Леонида Ковязина, Илью Гущина и Артема Савелова потерпевшими и назначил им компенсации.

Развозжаева освободили в апреле 2017 года, Удальцова - в августе.