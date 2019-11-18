"Рано или поздно он приедет и убьет меня". "Батюшка со свастикой" вышел на свободу

Правообладатель иллюстрации Ministry of Internal Affairs of Belarus Image caption Бурыкин в рясе и с татуировками

Утром 18 ноября из исправительной колонии в белорусском Шклове вышел на свободу Константин Бурыкин, известный как "батюшка со свастикой" и обвиненный дочерью Александрой в сексуальном насилии.

Константин Бурыкин отбыл назначенные судом три года за незаконное хранение оружия и патронов.

Старшая дочь Бурыкина Александра минувшим летом написала заявление в милицию, обвинив отца в сексуальном насилии, и рассказала прессе о том, что ей пришлось пережить на протяжении многих лет.

Журналистам белорусской газеты "Наша Нива" Саша Бурыкина сообщила, что в шоке от известия об освобождении отца.

Корреспонденты Би-би-си в Минске встречались с Сашей Бурыкиной, знакомыми семьи, вовлеченными в историю "батюшки со свастикой" чиновниками, спортсменами, церковными деятелями. История Саши вызвала отклик у наших читателей.

Как сообщает белорусский портал TUT.BY, на минувшей неделе силовики на трое суток задерживали нынешнюю жену Бурыкина Ольгу, на попечении которой находятся трое несовершеннолетних детей, в том числе родной брат Саши и удочеренная девочка.

"Расследование продолжается", - сообщил TUT.BY начальник пресс-службы Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович, не разглашая подробностей.

Image caption Насилие в семье продолжалось долгие годы, рассказала Саша Бурыкина

На даный момент доподлинно не известно, предъявлены ли Константину Бурыкину какие-либо обвинения в связи с заявлениями дочери, имеет ли он статус подозреваемого в связи с проверкой обвинений о насилии и угрозе дочери Александре.

Из мест заключения Константин Бурыкин писал дочери, обещая "спросить с нее физически" еще до обращения Саши в милицию по поаоду насилия - только за то, что повзрослевшая дочь стала встречаться с парнем и перестала отдавать мачехе все заработанные деньги.

Саша Бурыкина сообщила, что освобождение отца из колонии стало для нее неожиданностью, и более не поднимает телефонную трубку, не отвечая на запросы журналистов.

Дозвониться до нее удалось лишь журналистам белорусской газеты "Наша Нива". Саша сообщила им, что в шоке от известия об освобождении отца, и не хочет говорить о своих планах, чтобы Бурыкин не нашел ее.

"Насильник на воле... У нас ни за что могут посадить и найти доказательства, а тут... Я прошла полиграф в Новинках (Республиканский центр психического здоровья - ред.), полиграф показал, что я не вру. А он прошел полиграф? Отказался!" - цитирует издание Александру.

"Я не знаю, что теперь делать. Даже с учетом того, что его депортируют (Бурыкин - гражданин России - Би-би-си), границы между Беларусью и Россией нет. Рано или поздно он приедет и убьет меня, - добавила Саша. - Я никогда им - мачехе и отцу - этого не прощу".

"Батюшка со свастикой" не лишен сана

Правообладатель иллюстрации Sergei Balai/BELAPAN Image caption Бурыкин был временно запрещен в служении, но не лишен сана

О свастике на теле и в квартире православного священника Константина Бурыкина стало известно в середине 2014 года благодаря фотографиям в соцсетях и белорусской негосударственной прессе.

Бурыкин объяснил журналистам, что набил татуировки в молодости, когда опекал группировки РНЕ, и не сводит потому, что на месте тату останутся неприглядные шрамы.

В поле зрения правоохранительных органов Бурыкин попал из-за сообщений спортсменов о нецелевом использовании финансовых средств на посту одного из руководителей белорусской федерации пауэрлифтинга.

Он был арестован и осужден на три года за незаконное хранение пистолетов и патронов, найденных при обыске в его квартире.

Церковь временно запретила священника Бурыкина в служении: ему нельзя носить церковное облачение и совершать таинства, однако сан он не лишен.

"Лишать его сана или нет, должен решить церковный суд, который должен был бы состояться после освобождения отца Константина", - объяснял ранее протоиерей Сергий Лепин, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата.