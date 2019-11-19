В Москве исчезла журналистка. Дело завели по статье "Убийство"

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после исчезновения в Москве редактора информационного агентства Интерфакс Маргариты Игнатовой.

По данным следствия, в воскресенье утром девушка ушла из дома на Весенней улице и с тех пор на связь не выходила.

"По факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ (убийство)", - сообщила старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова (цитата по ТАСС).

Накануне о пропаже девушки рассказал агентству РИА Новости ее коллега Георгий Спиров.

"Она действительно не появлялась на работе, не выходила на связь. Сегодня около трех ночи с ее телефонного номера мне написала ее мама, сказала, что ее нет дома около суток, что на работу она, соответственно, не выйдет. Неизвестно, что и как. Просили ее маму держать нас в курсе. Пока никакой информации не поступает. Пытаемся что-то узнать, но безуспешно", - сообщил Спиров.

Заявление в полицию подала мать журналистки.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Игнатова в воскресенье утром ушла в церковь и пропала.