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В Самарской области власти рекомендовали частным медицинским клиникам отказаться от проведения абортов. Почти треть частных клиник согласилась больше не проводить такие операции. Возможность прервать беременность в регионе сохраняется в государственных учреждениях, где женщин от этого отговаривают.

"Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты", - заявил во вторник на заседании Самарской губернской думы министр здравоохранения области Михаил Ратманов (цитата по 63.ru).

По его словам выполнить прерывание беременности можно в государственных больницах, где эта процедура предполагает "неделю тишины": сделать аборт можно только через 7 дней после первичного обращения.

"В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18%. То есть каждая пятая женщина отказывается от аборта", - сказал Ратманов.

В пресс-службе министиерства здравоохранения Самарской области позднее пояснили, что не могут запрещать частным клиникам делать аборты, но действительно рекомендовали таким клиникам добровольно отказаться от проведения абортов женщинам без медицинских показаний при отсутствии консультаций медицинского психолога и так называемых "дней тишины".

Такие меры в пресс-службе объяснили тем, что многие частные медицинские организации в силу коммерческой заинтересованности не соблюдают все положения законодательства об абортах и не всегда способны качественно провести операцию в силу нехватки оборудования и необходимых специалистов.

Пресс-служба цитирует слова Ратманова, который утверждает, что в результате таких переговоров почти третья часть частных медицинских учреждений - 10 клиник из 31 - добровольно сдала лицензии на выполнение абортов.

Глава областного минздрава заявил, что считает рождение ребенка для женщины "главным предназначением на земле", но при этом отметил, что не поддерживает идею полного запрета абортов. "Запрещать аборты нельзя, - цитирует пресс-служба его слова. - Мы это уже проходили и знаем, что это может повлиять на рост криминальной составляющей, будет больше осложнений и летальных исходов".

Самарская область - не единственный регион, в котором власти призывают отказываться от абортов. В Белгородской области с 2012 года существует порядок, согласно которому женщинам перед операцией предлагают поговорить с психологом, священником и принести в женскую консультацию их подписи на обходном листе, писала ранее Русская служба Би-би-си.

В Ярославской области объявляли "день тишины", когда большинство государственных медучреждений отказывались от проведения плановых абортов.