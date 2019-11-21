В России подорожают медицинские справки для водителей. За ними выстроились очереди

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В России меняется порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже. Пока действует старая процедура получения справок, за ними выстроились очереди. Русская служба Би-би-си узнала, что происходит в российских регионах.

Медицинская справка нужна тем, кто только собирается начать обучение, и действующим водителям - для замены водительских прав. С пятницы для получения этого документа россияне должны будут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, выявляющего хронический алкоголизм. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.

Изменение порядка освидетельствования, как пишет "Российская газета", приведет к росту цен на справки.

До сих пор в Башкирии за простой бланк с печатью водители платили 500 рублей, а справка с расширенным анализом будет стоить от 5300 до 8400 рублей в зависимости от категории прав, пишет UfaTime.

Очереди из желающих получить медицинскую справку по старой процедуре в клиниках Уфы увеличились в три раза, рабочие часы специалистов продлили на несколько часов, сообщает РИА Новости.

"Сегодня ажиотаж к наркологу, очередь увеличилась в три раза по сравнению с другими днями. И это не только у нас, в других городских поликлиниках такая же ситуация. Места в коридорах не хватает, некоторые ожидают на улице, хотя сегодня морозный день. Часы работы увеличили на два часа, чтобы успеть принять всех, кто пришёл", - рассказал агентству директор одной из частных клиник.

Пропустить Twitter пост , автор: @Beria911 С 22 ноября повышается стоимость справок у нарколога для водителей,

Последняя цена, озвученная Минздравом 18 ноября 2019 года – 4900 рублей, в некоторых регионах заявили цены и по 6-8 тыс. руб. Потому многие побежали брать справку «впрок»

Это очередь за справкой в Воронеже pic.twitter.com/IHhvr7UP05 — Чипполино ☭ (@Beria911) 21 ноября 2019 г.

В Красноярском крае стоимость справки увеличится с 250 до 5350 рублей, рассказали изданию "Проспект мира" в региональном минздраве.

"Люди стоят в очереди по 10 часов, чтобы пройти водительскую медкомиссию. В Красноярске многие заняли очередь с ночи и побросали работу - берут медицинские центры штурмом", - пишет местная "Комсомольская правда".

В Челябинской области стоимость справок увеличится с 400 до 5100 рублей, сообщает ГТРК "Южный Урал".

"Аппарат для проведения анализов стоит почти 7 миллионов рублей. Таких в области всего три - в Магнитогорске, Челябинске и Миассе. Водителям из других населенных пунктов ездить не придется - придется ждать", - сообщает телеканал.

В соседней Свердловской области получение справки стоило от 1500 до 3000 рублей, а теперь стоимость возрастет до 7000 рублей, пишет e1.ru.

"Люди говорят, что занимали очередь с шести утра, чтобы успеть сделать справку на права по старому порядку и старой цене, - рассказал изданию очевидец. - По новым правилам, во-первых, получить справку сразу будет нельзя, ведь анализ крови готовится несколько дней. Во-вторых, в Екатеринбурге анализатор, выполняющий соответствующий анализ по крови, есть только в областной наркологической больнице".

В Татарстане сейчас медицинское обследование обходится водителям в районе 1800 рублей, ожидается рост до 7,5 тысяч рублей, пишет "Бизнес Online". В одной из казанских поликлиник в четверг очередь за справками начали занимать в 6 утра, и через два часа в ней насчитывалось около 80 человек.

В Ярославле очередь в наркологическую больницу сформировалась еще в начале недели. В среду в первой половине дня в ней стояли 160 человек на улице и 80 - внутри, пишет 76.ru. Некоторые пришли туда в три часа ночи, рассказала изданию девушка в очереди. В этом регионе стоимость услуги увеличится с 350 до 4800 рублей.

Новая окончательная стоимость справки в Калининграде еще не рассчитана, но, как ожидается, она составит не более 6 тысяч рублей, рассказал "Новому Калининграду" и.о. главврача областного наркодиспансера Станислав Ким. Как пишет издание, у городского наркодиспансера возник ажиотаж, очередь приближается к 1 тысяче человек. Все спешат получить справку по старой цене, сейчас это 210 рублей. Места в очереди продаются по 1,5 тыс. рублей, утверждает издание.