Госдума разрешила силовикам сбивать беспилотники

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Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители. Таким правом российские законодатели наделили шесть силовых ведомств - ФСО, Росгвардию, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН.

Пресекать полеты беспилотников они смогут различными способами - "в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

В первоначальной версии законопроекта, внесенного в Думу в январе этого года, Федеральная служба исполнения наказаний отсутствовала. ФСИН внесли в список после второго чтения по просьбе ее руководства - оно обратило внимание депутатов на то, что в последнее время БПЛА стали излюбленным средством доставки на территорию исправительных колоний алкоголя, наркотиков и прочих запрещенных веществ и предметов.

Несколько нелогичным выглядит отсутствие в списке министерства обороны, но исходя из задач, выполняемых военными - в частности, силами ПВО, - особого разрешения на атаку беспилотника, не идентифицированного как "свой", им и не требуется.

Авторами законопроекта стала группа депутатов от фракции "Единая Россия". Необходимость сбивать беспилотники они мотивируют заботой о жизни и здоровье граждан - на концертах, спортивных матчах и других массовых мероприятиях, - а также о безопасности важных государственных объектов, которым дроны несут потенциальную угрозу.

Еще 30 декабря 2015 года президент России Владимир Путин утвердил изменения в Воздушном кодексе России, которые касаются регистрации беспилотных летательных аппаратов весом свыше 250 граммов, а также необходимости получения оператором дрона "лицензии внешнего пилота".

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Как утверждают представители российских ведомств, имеющих отношение к использованию беспилотных аппаратов, а также профессионалы и любители, новые правила оказались настолько не проработаны, что им невозможно следовать.

Срок, отведенный правительством России для регистрации всех дронов, которые находились на руках у населения, истек 28 октября 2019 года. За неделю до истечения срока в России были зарегистрированы 1562 дрона, это лишь половина от числа заявок; фактическое же число БПЛА на руках у населения гораздо выше.

Но регистрацией летательного аппарата требования не ограничиваются. Чтобы поднять беспилотник в воздух, нужно зарегистрировать его владельца, постоянно собирать многочисленные разрешения и согласовывать с авиационными властями каждый полет.

Таким образом, все незарегистрированные беспилотники, а также поднявшиеся в воздух без согласования подпадают под понятие "нарушитель" и по новому закону могут быть сбиты.

Впрочем, как успокоил владельцев БПЛА глава профильного комитета Госдумы Василий Пискарев, не обязательно силовики будут действовать столь жестко. Во втором чтении в законопроект была внесена норма, предоставляющая возможность полиции и спецслужбам отбирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники.

"Это важно еще и потому, что он может быть использован в качестве вещдока. Если нарушение состоялось, а это либо административное, либо, если нарушение связано с преступлением, уголовно наказуемое деяние, поэтому важно, чтобы он был сохранен", - цитирует депутата РИА Новости.