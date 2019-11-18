США: еврейские поселения на Западном берегу законны

Соединенные Штаты изменили свою позицию по вопросу еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан. Вашингтон более не считает их нарушающими международное право.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами.

Поселения были основаны израильтянами на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года.

Это решение Вашингтона противоречит позиции США, ранее принятой администрацией президента Барака Обамы.