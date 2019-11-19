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Америка признала законность еврейских поселений на Западном берегу

Соединенные Штаты впервые изменили свою позицию по вопросу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Теперь Вашингтон не считает их нарушением международного права.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, Америка просто признала реалии, существующие на местах. При этом он подчеркнул, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами.

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на это сказали, что Соединенные Штаты приняли важное политическое решение, которое исправляет историческую ошибку.

В свою очередь представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что решение США полностью противоречит международному праву.

После выступления Помпео посольство США в Иерусалиме предупредило американских граждан об опасности поездок в Иерусалим, на Западный берег и в сектор Газа

Противостояние в Гонконге: новый глава полиции призывает горожан прекратить протесты

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Новый шеф полиции Гонконга призвал всех горожан прекратить акцию протеста, которая продолжается уже более пяти месяцев.

Хотя в распоряжении Криса Танга, назначенного на эту должность во вторник, находится более 30 тыс. полицейских, он заявил, что одной лишь силой покончить с протестами не удастся.

В последние три дня особенно ожесточенным было противостояние полиции и демонстрантов, укрывшихся в студенческом городке Политехнического университета.

Участники протестов считают, что китайские власти не выполняют обещаний по предоставлению Гонконгу свобод, оговоренных при передаче Китаю этой бывшей британской колонии в 1997 году. Они также возмущены излишней, как они считают силой, которую применяет полиция.

Пекин, в свою очередь, настаивает, что придерживается принципа "одна страна - две системы" и категорически отрицает обвинения в жестокости со стороны полиции.

Президент Трамп отмахивается от процедуры импичмента, называя ее "охотой на ведьм"

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Постоянный комитет по разведке Палаты представителей США во вторник намерен продолжить открытые слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Комитет заслушает показания помощницы вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, директора по европейским делам СНБ США и эксперта по Украине подполковника Александра Виндмана, спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и бывшего главного советника президента США по России и Европе Тима Моррисона.

Основной упор в расследовании, которое инициировали демократы, делается на предполагаемое превышение президентом своих полномочий в отношениях с Украиной.

Одновременно Палата представителей продолжает изучать вопрос о том, солгал ли президент Дональд Трамп, давая показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Президент Трамп не преминул отозваться твитом на этот новый поворот в расследовании его деятельности, заявив, что "всерьез рассмотрит" возможность дачи показаний в рамках процедуры импичмента, "чтобы заставить конгресс не рассеивать свое внимание".

Как и в случае с докладом Мюллера, президент называет процедуру импичмента "охотой на ведьм". Трамп при этом написал в "Твиттере", что не против дать показания конгрессу.

Владимира Буковского похоронят на Хайгейтском кладбище

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Бывший советский диссидент и литератор Владимир Буковский, недавно скончавшийся в Великобритании, во вторник будет похоронен на Хайгейтском кладбище на севере Лондона.

Владимир Буковский был одним из активных участников диссидентского движения в Советском Союзе.

В 1963 году был арестован за изготовление запрещенной литературы и направлен на принудительное лечение в психбольницу. В общей сложности он провел в заключении около 12 лет. В 1976 году Буковского обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Оказавшись на Западе, Буковский продолжал писать о политических преследованиях в СССР, был одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады.

Церемония прощания с Владимиром Буковским начнется в 11 утра.

Пол Маккартни выступит на юбилейном Гластонбери

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Маккартни на фестивале Гластонбери 2004 года

Тайное стало явным: сэр Пол подтвердил, что выступит на юбилейном 50-м фестивале в Гластонбери в будущем году.

В последний раз он выступал на Pyramid Stage в 2004 году, накануне прошел ливень, фанаты были насквозь мокрые, но бывшего битла встретили восторженным ревом.

И сэр Пол их не подвел, он два с половиной часа исполнял свои лучшие хиты.

И вот в субботу 27 июня, через неделю после своего 78-летия, он вновь обещает порадовать фанатов по случаю золотого юбилея фестиваля.

"Честно говоря, о его участии в юбилейном концерте мы мечтали больше всего", - призналась один из организаторов Гластонбери Эмили Ивис.

Электрический Мустанг- странный зверь компании Форда

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В представлении автолюбителей Мустанг едва ли вяжется с понятием электромобиль. Тем не менее, автоконцерн Ford решил представить публике новый электрический Mustang Mach E.

Это странный зверь: вместо обычных дверных ручек у него кнопки, а под крышкой капота скрывается багажник. Но... новый автомобиль может проехать на одной зарядке почти 600 км и до 90 км/ч разгоняется менее чем за пять секунд.

Однако как указывают специалисты, главным препятствием для людей, которые задумываются о покупке электромобиля, все еще остается инфраструктура.

Пока что больше всего электромобилей покупают в Норвегии и других скандинавских странах.

Восстание в Гонконге ставит под вопрос весь национальный проект китайского лидера

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"Ситуация в Гонконге - это кошмар Си Цзиньпина, - пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман. - Он поставил во главу своей политики восстановление мощи и достоинства Китая, а вместо этого часть суверенной территории погрузилась в насилие и анархию".

Даже если председатель КНР и не был первопричиной кризиса, он, по мнению автора статьи, все же несет ответственность за происходящее в Гонконге, потому что за семь лет его пребывания у власти Китай стал намного более авторитарным государством, видные в прошлом фигуры стали исчезать из общественной жизни, около миллиона человек были отправлены в лагеря на перевоспитание, а нетерпимость к свободе слова и вольное обращение с буквой закона стали повсеместными.

Да, формула "одна страна - две системы" всегда обещала трения, на за 15 лет, прошедшие со времени возвращения Гонконга до момента прихода к власти Си эти трения удавалось сглаживать. И жители Гонконга надеялись, что к моменту полного перехода Гонконга под власть Пекина в 2047 году Китай станет более либеральным. Но вместо этого при Си Цзиньпине Китай все больше стал напоминать времена Мао Цзедуна.

Так что нет ничего удивительного в том, что Гонконг теперь с ужасом ожидает 2047 год. Ведь большинство радикально настроенных участников протестов - очень молодые люди, и к тому времени они как раз будут в расцвете сил. Им вовсе не улыбается перспектива жить с маоистскими лозунгами, так что они на самом деле борются за свою свободу, пусть и не самыми цивилизованными методами.

Европе грозит потерянное поколение молодых беженцев

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Базирующееся в Вене Агентство ЕС по правам человека (FRA) в новом отчете утверждает, что Европа, сама того не желая, может создать целое потерянное поколение молодых беженцев, которые покинули свои дома, спасаясь от войны и преследований.

В отчете, составленном на основе многочисленных интервью с беженцами в Австрии, Франции, Германии, Греции, Италии и Швеции, выявлены серьезные проблемы с интеграцией в западное общество молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. При этом с 2015 по 2018 год страны Евросоюза взяли под свою защиту около 2 млн беженцев.

В отчете содержится призыв к странам-участницам ускорить процедуру предоставления убежища, упростить порядок воссоединения семей и лучше обеспечивать беженцев жильем.

Авторы отчета также настоятельно рекомендуют привлекать психологов к работе с травмированными молодыми беженцами и как можно быстрее определять детей беженцев в школы.

При этом в качестве положительного примера приводится ряд местных инициатив, которые предлагается изучать и перенимать в ЕС, чтобы дать подросткам лучший шанс в новой жизни.

Брексит - главная тема выборов, но основные кандидаты ее избегают

Правообладатель иллюстрации BEN STANSALL Image caption Джо Суинсон, Борис Джонсон, Джереми Корбин - эти люди надеются в декабре стать премьер-министром Британии и так или иначе разобраться с брекситом

Британия объявила досрочные выборы 12 декабря для того, чтобы найти выход из тупика, в которую страну загнал все еще не случившийся брексит. Однако обе крупнейшие партии в начале кампании вдруг начали представлять выход из Евросоюза второстепенной, не очень важной проблемой.

Несмотря на эту риторику, отношения с ЕС, конечно, остаются главным вопросом этой кампании. Что же именно предлагают партии в отношении брексита?

На этот вопрос отвечает наш корреспондент Юри Вендик в статье Брексит - главная тема британских выборов. Вот что обещают основные партии.

Моралес обещает вернуться, Жанин Аньес требует показательного наказания

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Моралеса поддерживают на демонстрации в соседней Венесуэле

Спустя неделю после смены власти в Боливии корреспонденты Испаноязычной службы Би-би-си Mundo поговорили с ушедшим в отставку Эво Моралесом и объявившей себя временным президентом Жанин Аньес.

Бывший президент Боливии Эво Моралес, остававшийся у руля почти 14 лет, ушел в отставку в воскресенье 10 ноября на фоне продолжавшихся в Боливии несколько недель акций протеста по поводу результатов президентских выборов. Через несколько дней сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес, известная ярой критикой Моралеса, объявила себя временным президентом.

Моралес рассказал Би-би-си, почему был вынужден уехать из страны и как воспринял ультиматум военных о своей отставке, а также пообещал когда-нибудь вернуться на родину. Исполняющая обязанности главы государства и оппонент Моралеса Жанин Аньес, в свою очередь, обвинила экс-президента в трусости и нарушениях в ходе выборов.

"Хочу, чтобы вы знали: до прошлого воскресенья не было ни одного убийства. Я очень беспокоюсь по этому поводу. Мы боремся за мир и будем продолжать бороться", - сказал Моралес в интервью Би-би-си.

"Придет время, и мы узнаем, каким будет наказание за нарушения, которые имели место 20 октября - когда в стране прошли последние президентские выборы. Сейчас Эво Моралес строит из себя жертву, но то, что он говорит, неверно. Он поступает слишком подло", - сказала в свою очередь Аньес.

Мировой рекорд чуть до гибели не довел

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Австриец Герберт Нитч - один из лучших в мире фридайверов и настоящий энтузиаст своего дела. Он может задержать дыхание на девять минут, а его рекордная глубина погружения - 253 метра. Для сравнения - это больше 80 этажей. "Люди спрашивают меня - можешь ли ты жить без дайвинга? Можете ли вы жить без еды? - отвечаю я", - говорит спортсмен.

Би-би-си поговорила с Нитчем о том, почему он этим занимается - и как попытка поставить рекорд чуть было не стоила ему жизни.

Почитайте наш материал о том, что думают русскоязычные студенты Гонконга о протестах и собственной безопасности.

В Гонконге не прекращаются акции протеста, и если до недавнего времени протесты и столкновения в Гонконге не касались территории учебных заведений, то на прошлой неделе стычки протестующих и полиции произошли на кампусе Китайского университета Гонконга, накануне полиция брала штурмом Политехнический университет.

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Большинство вузов Гонконга предложили своим студентам временно перейти на удаленное обучение, а иностранцам даже предложили уехать домой в целях безопасности. Наш корреспондент Анастасия Успенская узнала у русскоязычных студентов, аспирантов и преподавателей разных университетов, что они думают о ситуации и что собираются делать.

В целом студенты сохраняют спокойствие и не ощущают особого дискомфорта.

Как рассказала одна из студенток Русской службе Би-би-си, пустые полки магазинов, отмена занятий, пустые офисы, неработающие службы университета и баррикады на входах доставляют неудобства, но лично ее не напрягают: "на войне как на войне".

"Стало опаснее, но я не испытываю никакой угрозы непосредственно со стороны протестующих. В последнее время было трудно выбраться на выходные в город, но только из-за полиции, которая применяла слезоточивый газ и арестовывала всех подряд", - рассказывает студентка Алена.

Как 90-летний профессор получил два срока за рыбалку

Image caption Профессор Рябов, как и многие рыболовы, начинял приманку для рыб конопляным семенем

Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев разбирался, как так получилось, что бывший преподаватель философии и научного атеизма 90-летний Николай Рябов стал самым пожилым обвиняемым по "наркотической" 228-й статье. Много лет назад он ловил на конопляное семя рыбу - и получил уже два обвинительных приговора в течение последнего года.

Возражать против наказания он не стал и на новый приговор апелляцию тоже не подает.

"Я очень устал", - говорит Рябов.

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Ксения Гогитидзе