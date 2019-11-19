Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция задерживает участницу протестов, пытавшуюся уйти из Политеха

Группа протестующих из примерно 100-200 человек остается на кампусе гонконгского Политехнического университета, который уже третий день находится под осадой полицейского спецназа.

Запасы еды и воды у них заканчиваются. Как рассказала гентству Рейтер одна из студенток из группы, которая сдалась полиции, они страдали от переохлаждения, голода, у некоторых травмы ног, а медикаментов и перевязочных средств на кампусе нет.

Остающиеся внутри университета вряд ли продержатся еще хотя бы день, считает оппозиционный гонконгский парламентарий Тед Хэй.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несовершеннолетних выводили с кампуса школьные работники, директора и монахини

В ночь на вторник с территории университета добровольно вышли около 200 несовершеннолетних школьников и студентов, за многими приехали школьные учителя и директора. После процедуры установления личности их отпустили.

Но около сотни человек старше 18 лет были арестованы на месте и отправлены в камеры.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Во вторник полиция сменила тактику, и подростки, вышедшие из университета, стали получать медицинскую помощь

Полиция Гонконга, у которой с сегодняшнего дня новый шеф, призывает упорствующих прекратить сопротивление и даже сообщила в официальном "Твиттере", что к политеху подтянута группа социальных работников, готовых оказывать психологическую помощь задержанным и следить, чтобы с ними хорошо обращались.

Как сообщила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, в общей сложности осажденный кампус покинули уже около 600 человек.

"Будем стрелять"

Однако до этого действия и заявления силовиков были гораздо более жесткими.

Media playback is unsupported on your device В Гонконге полиция попыталась штурмом взять университет

В конце прошлой недели на кампусе спряталась от преследования полиции большая толпа демонстрантов - до тысячи человек. В воскресенье полиция окружила университет, заблокировав все выходы, и предупредила, что задержанные будут подвергнуты суду за участие в массовых беспорядках.

Силовики предъявили укрывшимся - большая часть из которых младше 18 лет - ультиматум и пригрозили применить огнестрельное оружие. Однако в ответ в полицию полетели камни, пущенные из катапульт, и бутылки с горючей смесью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые пытались ускользнуть от полиции, спустившись с моста

Утром 18 ноября примерно сто человек попытались прорвать оцепление, но полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, и демонстранты отступили внутрь здания.

Из-за угрозы уголовного преследования и 10-летнего срока заключения многие побоялись сдаваться и пытались уйти с кампуса другими путями: пробраться через подземный тоннель, выпрыгнуть из окон или спуститься по веревочной лестнице - однако полиция отловила почти всех. Нескольких беглецов забрали подъехавшие на мотоциклах друзья - их силовики не смогли догнать.

Сотни человек получили травмы от резиновых пуль и слезоточивого газа. За один день 18 ноября правоохранительные органы, по официальным данным, истратили в Политехе 1458 канистр слезоточивого газа, 1391 резиновую пулю, 325 пластиковых снарядов, 265 поролоновых пуль.

В чем причина протестов в Гонконге?

Новый виток эскалации произошел после гибели 22-летнего студента от рук полицейского. После трагедии демонстрации и выступления протестующих перекинулись на территории университетов, и костяк сопротивления составляет студенческая молодежь и школьники.

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Уличные протесты сотрясают бывшую британскую колонию, переданную в 1997 году Китайской народной республике, уже полгода.

Вначале демонстрации против экстрадиции арестованных в Китай проходили мирно и собирали более миллиона участников. Но спустя несколько недель протесты переросли в уличные столкновения с полицией, и ожесточенность с обеих сторон с тех пор все больше нарастает.

Протестующие выдвигают пять ключевых требований, среди которых расследование жестоких действий полиции и всеобщее избирательное право в Гонконге.

Media playback is unsupported on your device Полицейское насилие в Гонконге

Изначальный повод демонстраций - закон о выдаче подследственных на материковый Китай - исчез после того, как глава администрации Гонконга Кэрри Лэм отозвала законопроект. Однако администрация, находящаяся под давлением Китая, совершила еще несколько шагов в сторону ужесточения: реанимировала закон о чрезвычайном положении полувековой давности и запретила носить маски во время демонстраций.

Однако главный мотив массовых выступлений - стремление отстоять политические свободы и социальную систему Гонконга, сложившуюся в колониальные времена, от вмешательства коммунистического Китая.

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"Мы защищаем свою родину. Китай хочет оккупировать нас", - сказал один из участников протестов в интервью Би-би-си в этом месяце. Давление Пекина на администрацию Гонконга - которая не выбирается всеобщим голосованием - называют "белым террором".

В ответ Пекин, крайне разгневанный событиями в Гонконге, называет насильственные выступления и яростные протесты "черным террором".

Сосредоточение китайских войск, в том числе танков, в близлежайшей провинции КНР расценивается оппозицией в Гонконге как недвусмысленная угроза вторжения.

Гонконг был передан под управление КНР Великобританией в 1997 году на условиях принципа "одна страна - две системы", в рамках которого Пекин обещал не менять экономический и полический уклад острова.