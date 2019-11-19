Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне в течение семи лет

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в Швеции против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сняты. Шведская прокуратура прекратила расследование, начатое в 2010 году.

48-летний активист, опубликовавший миллионы засекреченных правительственных документов, материалы о войне в Ираке и дипломатическую переписку ведущих мировых держав, сейчас находится в лондонской тюрьме Бельмарш.

Изначально обвинения против Ассанжа в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Они обвиняли его в сексуальных домогательствах из-за якобы произошедшего секса без презерватива. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто.

Срок давности по этому делу истек в августе 2019 года.

Экстрадиции Ассанжа добиваются также власти США. Там ему может грозить тюремный срок до 5 лет, однако адвокаты австралийца говорят, что в Америке его могут приговорить к пожизненному заключению.

1 мая лондонский королевский суд района Сазерк, где состоялись слушания, приговорил 47-летнего Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Он был признан виновным в нарушении судебного распоряжения, в результате которого семь лет назад он был выпущен под залог, что позволило ему впоследствии укрыться в посольстве Эквадора.