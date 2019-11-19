В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, двое погибли

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Ministry Image caption СМИ сообщили, что в том месте, где провалился автомобиль, проходит теплотрасса

В Пензе легковой автомобиль провалился под асфальт, погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, во вторник утром произошел обвал грунта и асфальта на улице Аустрина около магазина. Там был припаркован автомобиль Lada Largus, в салоне которого находились двое мужчин, 53 и 49 лет, сообщает РИА Новости.

Машина провалилась в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, в результате чего потерпевшие скончались на месте, сообщает областное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемых в деле пока нет.

В управлении МЧС сообщили, что автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.

Правообладатель иллюстрации Russian Emergency Ministry Image caption МЧС опубликовало фото, на котором видно, что автомобиль полностью ушел под землю, а из ямы в асфальте идет пар

Чтобы достать машину и тела погибших, спасателям пришлось использовать кран, сообщает Интерфакс.

Ссылаясь на сообщения очевидцев в соцсетях, агентство пишет, что в этом месте проходят тепловые сети, автомобиль провалился в яму с кипятком.

Мордовский филиал компании "Т Плюс", который обслуживает участок магистрального трубопровода, сообщил, что из-за аварии в 67 домах и некоторых социальных объектах отключили горячее водоснабжение, пишет ТАСС.

"В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии", - заявили в компании.

Технический директор компании "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлев сказал изданию "Подъем", что за несколько часов до случившегося теплотрассу проверяли и не обнаружили никаких проблем.

На место происшествия приехал начальник пензенского управления СКР Дмитрий Матушкин и районный прокурор Алексей Попов.