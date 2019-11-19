Google запустил гейминг-сервис Stadia. Это революция или провал?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для Stadia потребуется контроллер, но сама консоль больше не нужна

Способы потребления медиа все время меняются. Компакт-диски и DVD чаще встречаются где-нибудь на антресолях или в музее, да и компьютерные игры сейчас намного проще купить онлайн, чем в физической форме - например, с помощью консолей или сервиса Steam.

Но что насчет самих консолей - пластиковые коробки под телевизорами тоже могут исчезнуть? Google считает, что да.

Во вторник технологический гигант запустил анонсированный в марте облачный игровой сервис Stadia. Его идея, по словам создателей из Google, - дать геймерам возможность с легкостью перепрыгивать от одной последней новинки мира игр к другой. Все, что для этого нужно, - это скоростное интернет-соединение и браузер Google Chrome, утверждают в компании.

Но в первый день пользования сервисом геймеры отмечают, что с качеством игр есть большие проблемы. В частности, задержки ввода: нажимаешь кнопку, а герой игры реагирует не сразу, а через мгновение.

Как работает Stadia?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Филу Харрисону из Google на Stadia больше всего нравится играть в Destiny 2

Принцип работы Stadia отличается, скажем, от Netflix, подписчики которого получают доступ ко всем фильмам и сериалам сразу.

Stadia предлагает геймерам платить за конкретные игры, в которые можно играть путем стриминга - через сервис, интегрированный с YouTube.

То есть, человек может посмотреть трейлер игры на YouTube, нажать кнопку "сыграть в Stadia" и спустя считанные секунды начать играть.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Контроллер для Stadia имеет кнопку подсоединения к YouTube

Google также выпустила специальный контроллер, который выглядит как нечто среднее между контроллерами для Xbox и PS4 - но со специальной кнопкой, которая по Wi-Fi может отправить на YouTube клипы из игры.

В каких странах можно играть через Stadia?

В России сейчас нельзя. Пока сервис доступен всего в 14 западных странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Ирландии и Нидерландах.

Какой нужен интернет?

При картинке с разрешением 720 пикселей нужна интернет-скорость 10 мбит/с, для качества Full HD - 20 Мбит/с, а для 4K - 35 Мбит/с.

Правообладатель иллюстрации Google

В какие игры можно играть?

За несколько дней до запуска Stadia Google сообщил, что в первый день будут доступны 22 игры, что вдвое больше, чем компания изначально собиралась предоставить. В их числе Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus, Final Fantasy XV, Red Dead Redemption 2, Football Manager 2020.

Пропустить Twitter пост , автор: @MrPhilHarrison Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia - we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadia — Phil Harrison (@MrPhilHarrison) 18 ноября 2019 г.

На сайте Stadia опубликован более подробный список игр, в которые пользователи смогут играть с течением времени.

Сколько это стоит?

По словам Харрисона, большое преимущество системы в том, что геймеры смогут получить доступ к последним играм без дополнительных трат на новые видеокарты.

"Отпадает нужда покупать эти дорогие, сложные элементы оборудования - которые, как все знают, нуждаются в обновлениях, инсталляции и так далее", - говорит он.

Однако в своей рецензии опыта игры на Stadia американский журнал о технологиях The Verge отмечает, что Google заставляет потребителя платить трижды: за подписку (10 долларов в месяц), за игры и за контроллер (70 долларов).

Бесплатный вариант подписки будет доступен в следующем году.

Как отреагировали геймеры?

Реакция смешанная. Многие геймеры жалуются на задержку ввода: когда нажимаешь кнопку, действие производится не сразу.

Другие отмечают, что качество картинки падает до 720p, чтобы ускорить процесс, и в результате изображение становится рябым и пикселированным.

Пропустить Twitter пост , автор: @PaulTassi Here’s a Mortal Kombat Stadia cutscene recorded on my TV (sry for quality) so you can see the kind of stuttering and sync issues I’m talking about pic.twitter.com/OzmOPraZgh — Paul Tassi (@PaulTassi) 18 ноября 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @Nitomatta Oh my lord, Red Dead Redemption 2 on PC looks so bad on Stadia.



It's absolutely no contest compared to the Xbox One X and it only uses 44% of the pixel count. Apparently Stadia is 80% faster than XB1X and yet it only runs at 1440p and 30FPS. pic.twitter.com/l2BkRnzaMX — Pixelbuster (@Nitomatta) 18 ноября 2019 г.

Рецензент газеты Guardian отмечает, что стриминг работает, но вот с графикой сейчас действительно возникают пролемы. "В конечном счете, - пишет издание, - если ваше стремление к безупречному дизайну интерьера подсказывает вам отказаться от игровой приставки и это для вас важнее цены, выбора игр, размера сообщества, то Stadia для вас". В противном случае, газета предлагает пока еще не торопиться выбрасывать свою приставку.

Можно ли считать Stadia революцией в гейминге?

"Да, будущее, возможно, многообещающе, - пишет интернет-издание о технологиях CNet, - и мы уже видим зачатки той облачной игровой площадки, основанной только на стриминге, которой хочет стать Stadia. Посмотрим, во что она разовьется в следующие несколько месяцев".

Вице-президент Google Фил Харрисон в интервью Би-би-си сторонится громких ярлыков, но подчеркивает важность начинания.

"Я не берусь утверждать, что это нововведение за ночь изменит мир, - сказал он, - но это направление, за которым будущее игровой индустрии. И мы не единственная [компания], которая так думает".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сможет ли Stadia убедить геймеров?

Сможет ли Stadia убедить поклонников Microsoft's Xbox, Sony's PlayStation and Nintendo - трех гигантов индустрии гейминга с миллионами лояльных пользователей?

Харрисон настаивает, что у Google есть основания чувствовать себя уверенно в новой для себя индустрии.

"Мы не с нуля все это затеяли. Мы построили Stadia на основе почти 20-летнего опыта информационных инноваций в Google", - говорит он.