Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Венесуэльцы живут впроголодь, экономика разрушена, в стране политический кризис

Профессор Брюс Багли годами изучал организованную преступность и прослыл ведущим американским экспертом по коррупции и отмыванию денег в Латинской Америке. Предмет он изучил не только в теории, но и на практике, полагает ФБР.

Следователи арестовали 73-летнего преподавателя Университета Майами. Прокурор обвинил его в том, что он отмывал в США доходы венесуэльских коррупционеров и взяточников. Профессору грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщили следователи и обвинение, Багли получал по 200 тысяч долларов в месяц из Швейцарии и ОАЭ со счетов неназванного колумбийца, оставлял себе 10% за услуги, а остальное передавал сообщнику, личность которого не разглашается.

Таким образом, по мнению следствия, профессор отмыл за год около 2,5 млн долларов, пока осенью 2018 года его счет не закрыли за сомнительные операции. Багли открыл другой счет и успел провести еще по меньшей мере две подобные операции.

"Мы полагаем, что Багли открыл банковские счета с единственной целью - отмывать деньги для зарубежных коррупционеров. Деньги, в отмывании которых он подозревается, были украдены у граждан Венесуэлы посредством взяточничества и коррупции", - изложил позицию обвинения прокурор Джеффри Берман.

Профессор будет защищаться, и суд непременно оправдает его, сказал его адвокат местной газете Miami Herald.

Багли, соавтор вышедшей в 2015 году книги "Наркоторговля, организованная преступность и насилие в Южной и Северной Америках сегодня", будет ждать суда дома - сын и дочь внесли за него залог в 300 тысяч долларов, сообщает Блумберг. На работу ему ходить пока не нужно: университет временно отстранил профессора.