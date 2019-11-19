Роспотребнадзор подтвердил заражение гепатитом 169 детей в больнице на Амуре

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Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование заражения детей гепатитом С в Благовещенске. Эксперты ведомства признали, что между инфицированием детей и оказанием им медицинской помощи в Амурской областной детской клинической больнице есть причинно-следственная связь.

Всего были заражены 169 детей, самый ранний эпизод относится еще к 2000 году.

Информация о том, что у детей, в разные годы лечившихся от онкозаболеваний в Амурской областной детской клинической больнице, впоследствии диагностировали еще и гепатит С, впервые появилась в СМИ в декабре 2018 года. Родители связывали факт заражения детей гепатитом С с пребыванием в онкогематологическом отделении, однако больница свою вину неоднократно отрицала. Главный врач больницы Руслан Белоус заявлял, что обилие новых случаев гепатита С связано "с улучшением качества диагностики", и что нужно говорить "не о заражении, а о выявлении". Би-би-си подробно писала о том, как развивалась эта история.

С марта 2019 года Роспотребнадзор проводил эпидемиологическое расследование: оно включало в себя молекулярно-биологические исследования, позволяющие установить родство и распространение вируса, анализ медицинской документации и расчетных ведомостей, исследование крови доноров и контактных лиц, опрос родителей и медперсонала.

Би-би-си рассказывает главное, что стало известно благодаря расследованию (копия акта от 8 ноября 2019 года есть в распоряжении редакции).

Пострадали минимум 169 детей. Ранее точная цифра пострадавших не называлась - власти Амурской области признавали лишь, что врачи выявили гепатит С более чем у 100 пациентов. Подавляющее большинство пострадавших детей (167 человек) лежали в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы, еще два ребенка - в хирургическом отделении той же больницы. Число пострадавших может вырасти: обследование людей еще продолжается.

Инфицирование продолжалось 18 лет. Согласно эпидемиологической экспертизе, наиболее вероятный источник вирусного гепатита С - ребенок, диагноз которому поставили в октябре 2000 года. Это первый зафиксированный случай, далее инфицирование шло по цепочке: с помощью молекулярно-биологических экспертиз у 97,2% обследованных детей достоверно установлено родство вируса. С 2005-го по 2018 год новые случаи гепатита С в отделении прибавлялись ежегодно.

Дети не могли заразиться во время переливания крови. Переливания крови в период возможного инфицирования были только у трети пострадавших детей: 63 ребенка получали кровь и продукты крови от 791 донора. Роспотребнадзор повторно обследовал 762 из них и удостоверился, что они не могли передать детям вирусный гепатит С. Оставшихся 29 доноров найти не удалось, однако, как подчеркивается в акте Роспотребнадзора, учитывая, что среди пострадавших детей только треть получали донорскую кровь, этот путь передачи не мог быть ведущим в формировании эпидемиологического очага в онкогематологическом отделении больницы.

Дети не могли заразиться от родственников или от сотрудников больницы. Вирус гепатита С был обнаружен у шести сотрудников больницы, однако эпидемиологическая связь отсутствует: взрослые являются носителями вируса 1b, в то время как у практически всех пострадавших детей - 3a. Абсолютное большинство обследованных родителей оказались здоровы, у четырех же носителей вируса образцы крови эпидемиологически также не связаны с образцами крови их детей.

Факт нарушения санитарных норм и повторного использования одноразового медицинского инструментария подтверждается в том числе анализом расчетных ведомостей. Больница не была обеспечена антисептиками и расходным материалом в достаточной мере. Так, в 2018 году в отделении онкогематологии было выполнено более двух тысяч манипуляций с сосудистыми катетерами, при этом, по данным оборотно-сальдовой ведомости, стерильные заглушки были использованы в количестве 664 штук - это 38,7% от расчетной потребности. Согласно той же ведомости, в отделении в 2018 году было израсходовано 700 одноразовых картонных лотков, но на деле их требовалось почти 18 тысяч (исходя из числа проведенных манипуляций). Выявлен значительный дефицит антисептических средств для гигиенической обработки рук медперсонала (менее 40%). Это лишь несколько примеров - подробное перечисление нарушений санитарно-эпидемиологических норм и нехватки материалов занимает в акте около десяти страниц.

Больница не сообщала о новых случаях гепатита С в полном объеме и в срок. Гепатит С - заболевание настолько серьезное, что по закону о каждом новом случае любое медицинское учреждение в России должно экстренно сообщать в Роспотребнадзор: в течение двух часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме. На деле же, как следует из акта эпидемиологического расследования, про 31 ребенка больница сообщила устно с опозданием от двух дней до года, а в письменной форме информацию по 34 детям удалось получить только в 2019 году.

Возбуждено 14 административных дел, в том числе шесть в отношении больницы как юридического лица. Акт также был передан в следственные органы и прокуратуру Амурской области. Уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено в конце 2018 года. Родители зараженных детей предполагают, что результаты эпидемиологического расследования должны стать ключевым доказательством в уголовном деле по факту заражения онкобольных детей гепатитом С.