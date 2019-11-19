Геоглифы Наски: в Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков
На плато Наска в южной части Перу, где находятся самые известные в мире гигантские каменные рисунки, обнаружено 143 новых геоглифа, изображающие людей, животных и других живых существ, разглядеть которые можно только с воздуха.
Среди обнаруженных рисунков есть изображения птиц, обезьян, рыб, змей, лис, кошек и лам. Все они были сделаны путем выемки верхнего слоя грунта - черных камней, под которыми находится слой светлого песка. Яркий песок прочерчивал на темной земле хорошо различимые линии, однако со временем большинство из них также потемнели.
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Тот факт, что фигуры Наска различимы лишь с воздуха, породил множество теорий об их происхождении и предназначении, включая самые экзотические.
Размеры большинства найденных изображений составляют от пяти до 50 метров, самый большой геоглиф раскинулся в длину более чем на 100 метров.
Открытие сделала команда ученых из Ямагатского университета в Японии, изучив спутниковые снимки и проведя подробную лазерную аэрофотосъемку этой местности, а по ее результатам - серию полевых работ.
Один из рисунков был замечен только в 2019 году, при помощи искусственного интеллекта, сложившего воедино разрозненные фрагменты линий.
Возраст геоглифов оценивается по меньшей мере в 1700-2100 лет, что подтверждает гипотезу о том, что их создали представители древней цивилизации Наска или даже их предшественники из культуры Паракас.
По всей видимости, самые старые из них (ок. 100 г. до н.э. - 100 н.э.) отмечали места собраний для религиозных церемоний. Эти изображения самые крупные по размерам, более 50 м каждое, и вдоль линий можно найти остатки разбитой керамики.
Более мелкие рисунки были нанесены позднее (ок. 100 - 400 гг.) вдоль троп, которые вели к местам собраний, и служили указателями пути.
Геоглифы Наски были обнаружены лишь в XX веке во время первых полетов над плато.
В 1994 году покрытая гигантскими рисунками территория размером 15 на 20 км была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На тот момент там было найдено лишь около 30 древних изображений - флоры, фауны и геометрических фигур.
К 2015 году исследователи смогли идентифицировать еще около 40 рисунков.
Японские ученые отмечают, что полевые исследования продолжаются, и призывают принять меры по защите рисунков, которым угрожает урбанизация этой части Перу.