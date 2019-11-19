Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне. В последние годы одна из самых известных киноплощадок столицы оказалась в центре ожесточенных финансовых и культурных споров.

Как указывается в письме Михалкова, с которым ознакомились "Ведомости", в союз поступило более 100 обращений от видных деятелей культуры, а также общественных объединений и жителей столицы, обеспокоенных ситуацией, сложившейся вокруг киноцентра.

В своем обращении организация просит Собянина оказать содействие в сохранении самого многозального и одного из самых посещаемых кинотеатров России и Европы, пишет издание.

Источники газеты сообщают, что Собянин уже дал поручение своим заместителям Марату Хуснуллину и Наталье Сергуниной рассмотреть обращение Михалкова, однако пока никакого решения не принято и с высокой степенью вероятности город не будет выкупать "Соловья".

Ранее Михалков сообщал журналистам, что "было бы нелепо", если бы он "как председатель Союза кинематографистов не защищал бы этот кинотеатр". Он также отметил, что владельцы здания "готовы идти навстречу людям, которые ходят в кино".

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Телеграм-канале сообщил, что возможность выкупа здания обсуждается в столичной мэрии и "цена вопроса - 6 млрд рублей".

При этом Венедиктов отметил, что ранее Союз кинематографистов под председательством Михалкова в свое время продал свои акции этого здания за 6 млн долларов.

Почему "Соловей" планируют закрыть?

В октябре прошлого года стало известно, что владелец "Соловья" - АО "Киноцентр" - получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, 15 (именно по этому адресу и расположен 24-зальный кинотеатр).

Как сообщали "Ведомости", мэрия согласовала строительство на месте "Соловья" многофункционального жилого комплекса площадью 83 тысячи квадратных метров. Финансировать строительство жилого комплекса, по даным газеты, будет Промсвязьбанк.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ноябре прошлого года назвал проект перестройки киноцентра законным и отметил, что во время общественного обсуждения он не вызвал споров и возражений со стороны москвичей.

Точная дата закрытия киноцентра объявлена не была, однако СМИ утверждали, что он должен был завершить свою работу 15 ноября. Сегодня на сайте кинотеатра сообщается, что он закроется 2 декабря. Там также опубликовано прощальное обращение администрации кинотеатра к зрителям, в котором "Соловей" назван "частью ускользающей советской эпохи".

Как сообщал "Коммерсант", сеть кинотеатров "Каро" уже подписала соглашение с владельцами "Соловья", согласно которому репертуар киноцентра после его закрытия будет перенесен в залы сети "Каро".

Кто вступился за киноцентр?

Новости о грядущем сносе "Соловья" вызвала довольно широкий резонанс. В декабре прошлого года возде здания на Красной Пресне прошел митинг с требованием сохранить кинотеатр: в акции участвовали более 100 человек.

На прошлой неделе группа активистов подала в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы в связи со сносом киноцентра. Среди истцов - депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, а также муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич.

В октябре против закрытия киноцентра высказался и министр культуры России Владимир Мединский.

"С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино", - говорил министр.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption 1 декабря 2018 года у киноцентра прошел митинг с требованием отменить его снос

Петиция с требованием отменить снос "Соловья" появилась на сайте Сhange.org и быстро набрала более 100 тысяч подписей.

В ноябре судьбу киноцентра обсуждали на слушениях в мэрии Москвы. Юрист кинотеатра (также называющий себя его создателем) Юрий Соловей говорил, что киноцентр готов расширить число залов с 24 до 35 в случае, если столичная мэрия выкупит здание у неназываемых собственников.

Чем известен киноцентр "Соловей"?

Киноцентр на Красной Пресне был открыт в марте 1989 года - в день открытия там показали фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор" в честь столетия артиста.

Сегодня "Соловей" называют самым крупным киноцентром в восточной Европе, там работает 24 зала. В 2000-х годах киноцентр на Красной Пресне также мог похвастаться самым большим экраном в России.

До 2005 года в здании киноцентра располагался Государственный центральный музей кино: в пяти небольших залах показывали классические фильмы мирового кино и читали лекции по истории киноискусства. В 2004 году музей посетил Квентин Тарантино.

Однако в 2005 году Музей кино был со скандалом выселен из здания на Красной Пресне по решению собственников, несмотря на то, что в его защиту выступили известные кинематографисты, в том числе Бернардо Бертолуччи и братья Дарденн.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Весной этого года киноцентр "Соловей" отметил свое 30-летие

Киноцентр "Соловей" был известен не только очень широким репертуаром и невысокими ценами на билеты, но также длительностью проката популярных фильмов. Например, мелодрама Жан-Пьера Жене "Амели" демонстрировалась там более трех лет, почти столько же продержался на экранах и боевик Ридли Скотта "Гладиатор"; а фильмы Паоло Соррентино "Великая красота" и "Молодость" можно посмотреть там и сегодня.

Информация о том, кто конкретно стоит за АО "Киноцентр" и владеет зданием, никогда не раскрывалась. Источники "Ведомостей" сообщали, что АО "Киноцентр" может быть связано с бывшими акционерами банка "Хованский", одно из отделений которого ранее располагалось в киноцентре.