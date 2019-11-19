Media playback is unsupported on your device Известного советского диссидента Владимира Буковского похоронили на лондонском кладбище.

В Лондоне во вторник похоронили Владимира Буковского - правозащитника, самого известного из советских диссидентов после Александра Солженицына и Андрея Сахарова и яростного критика нынешней российской власти.

Владимир Буковский умер 27 октября в Кембридже, где он поселился после того, как советские власти в 1976 году обменяли его на арестованного в Чили лидера тамошней коммунистической партии Луиса Корвалана.

Проститься с Буковским на лондонское кладбище Хайгейт пришли несколько десятков человек: советские и российские политические эмигранты разных поколений, а также делегация посольства Польши.

Представитель польского посольства прочел над могилой обращение польского премьера Матеуша Моравецкого, который от имени всей Польши поблагодарил Буковского, кроме прочего, за поддержку польского антикоммунистического движения в 1980-х годах и за публикацию архивных документов ЦК КПСС о введении в Польше в 1981 году военного положения.

Владимир Буковский, вспоминая годы борьбы с советским режимом, большую часть которых он провел в заключении или ссылке, говорил, что для него эта борьба была не политическим, а нравственным выбором: он не считал возможным идти на компромиссы с советской властью, потому что это означало бы для него соучастие в ее преступлениях.

Об этой бескомпромиссной нравственной позиции Буковского говорили Би-би-си и те его друзья и знакомые, что пришли проститься с ним.

Image caption Владимира Буковского похоронили совсем недалеко от Карла Маркса, с самозваными последователями которого он боролся в СССР

Александр Подрабинек, бывший советский диссидент, правозащитник

Буковский важен для России как пример. Он, кстати, и раньше был важен как пример чего-то такого героического, он был такой титан, который стоял и держал на своих плечах сопротивление коммунизму, и все знали, что он не отступит, не упадет, не сломается, и он был в этом смысле нравственным ориентиром для очень большого количества людей. Для меня в том числе - и для многих людей, которых я знаю: моих товарищей, и в заключении, и товарищей по демократическому движению.

Это был пример абсолютной надежности, неподкупности, Этот человек был абсолютно неспособен лукавить ради достижения каких-то политических целей. В общем, человек очень редкий для нашего времени. Наше поколение уход Буковского лишает этого ориентира, которым он для нас всегда был.

Мустафа Джемилев, бывший советский диссидент, лидер национального движения крымских татар

Владимир Буковский - он был и останется теперь уже навечно символом советского и российского правозащитного движения. Это был человек, который всю свою жизнь боролся против тоталитарного режима, против несправедливости.

Знаете, в Украине - да и во многих местах - существует и часто высказывается такое мнение, что русская демократия кончается там, где начинается национальный вопрос. Действительно, после вторжения России в Украину, после захвата Крыма очень многие люди в России, которых мы считали демократами, нормально мыслящими людьми, вдруг заговорили имперским языком.

Но это совершенно не относится к Володе Буковскому. Он был действительно до конца демократом. Он всегда поддерживал стремление народов к свободе: он поддерживал чеченское движение за свободу, он четко был стороне Украины, поддерживал крымско-татарское национальное движение. И мы всегда будем благодарны.

Владимир Кара-Мурза, российский оппозиционер

В любом обществе мало настоящих нравственных камертонов. Людей, по которым можно сверять: правильно или неправильно. А уж в нашем, российском обществе, искалеченном сначала десятилетиями тоталитаризма, а теперь и почти 20 годами путинского правления, - и подавно.

Тем ценнее - на вес золота - каждый такой нравственный камертон, каждый такой человек. А Владимир Константинович Буковский был в этом смысле абсолютно безупречен.

В эти дни особенно остро чувствуется сравнение: сейчас, в ноябре, исполняется 30 лет "бархатной революции" в Чехословакии, и мы знаем, что в Чехословакии Вацлав Гавел, символ диссидентского движения в этой стране, стал президентом, возглавил движение к переменам, к демократии.

А у нас... Вот сейчас мы хороним Владимира Буковского, здесь, в Лондоне, а не в Москве. Тут, на похоронах, зачитывали послание от правительства Польши - а от правительства России ничего не было. Да и к счастью это - что ничего не было от нынешнего правительства.

Россия сегодня, власть российская сегодняшняя, она недостойна такого человека, как Владимир Буковский, она недостойна такого нравственного камертона, как Владимир Буковский. И это, на самом деле, не его трагедия - он сейчас в лучшем мире - это трагедия нашей страны, России, что в Чехословакии был Гавел, а у нас - полковник КГБ у власти.

Image caption Проститься с Владимиром Буковским на кладбище пришли несколько десятков человек

Павел Строилов, историк, друг Буковского

Конечно, нам не хватает свободы, того, чтобы люди действовали по совести - всех тех вещей, в которые Владимир Буковский настолько сильно верил.

Владимир в каком-то смысле спас честь российского народа. Если посмотреть, кто пришел сюда: столько людей, лидер крымских татар, поляки, чеченцы - представители народов, у которых столько обид на русских - сейчас они вот так скорбят о нашем российском деятеле, о нашем герое.

Он - тот человек, который сохранил репутацию российского народа, и мы должны стараться продолжать делать то, что он делал, в том числе помогать тем народам, которых сейчас угнетает российский режим.