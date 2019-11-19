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Нью-йоркская полиция предъявила обвинения в подделке документов двоим охранникам тюрьмы, где содержался американский миллиардер Джеффри Эпштейн.

Охранники находились на дежурстве в ночь, когда Эпштейн, как полагают, покончил с собой. Вместо того, чтобы подходить к его камере с инспекцией каждые полчаса, они, по версии следствия, подделали записи о произведенных проверках.

В августе Эпштейн был найден мертвым в своей камере, где дожидался суда по делу о вовлечении несовершеннолетних девушек в проституцию. Ему грозило до 45 лет тюрьмы.

Обвинения против сотрудников охраны стали первым результатом уголовного расследования смерти финансиста, которую рассматривают как самоубийство.

Эпштейна обвиняли в сексуальном надругательстве над десятками юных девушек в возрасте от 14 лет. Он отрицал все обвинения.

В 2008 году 66-летний финансист уже был осужден за преступления сексуального характера во Флориде: тогда его признали виновным в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

В чем обвиняют сотрудников охраны?

В ночь смерти Эпштейна двое охранников должны были подходить с проверкой к его камере в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Correctional Center каждые 30 минут.

После предыдущей попытки самоубийства финансист находился под особым надзором, но на тот момент эти меры были прекращены, и он находился в камере один.

Однако, как говорится в заявлении офиса прокурора США про Южному округу Нью-Йорка, охранники регулярно не выполняли порученные им проверки заключенных, и лгали об этом в официальной документации, чтобы скрыть свою халатность.

В заявлении, выпущенном во вторник, были названы имена обвиняемых: Това Ноэл и Майкл Томас.

В ночь смерти Эпштейна оба охранника работали сверхурочные.

В августе, когда ФБР начало расследование, обоих охранников, по решению генерального прокурора США Уильяма Барра, временно отстранили от работы,

Федеральные прокуроры затем предложили охранникам сделку со следствием, если те признают себя виновными, но охранники отклонили это предложение, передает агентство Associated Press.

Кто такой Джеффри Эпштейн, и в чем его обвиняли?

Правообладатель иллюстрации News Syndication Image caption Эпштейн был хорошо знаком с принцем Эндрю

Эпштейн родился в Нью-Йорке. До того, как стать финансистом, он работал учителем математики и физики в престижной школе на Манхэттене.

Впоследствии он стал широко известен тесными знакомствами в высших кругах общества.

В числе людей, с которыми он общался на светских мероприятиях, были президент США Дональд Трамп, бывший президент Бил Клинтон и принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II.

Эпштейна обвиняли в том, что он платил несовершеннолетним девушкам за секс с различными людьми в своих особняках на Манхэттене и во Флориде между 2002 или 2005-м годами. Его арестовали 6 июля.

В 2008 году финансисту удалось избежать федеральных обвинений по похожему поводу. Тогда он признал себя виновным в менее серьезном преступлении в ходе сделки со следствием, ставшей в то время предметом жесткой критики.