Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Виндман рассказал, что воспринял просьбу Трампа в разговоре с Зеленским как непозволительную

Во вторник в комитете по разведке Палаты представителей конгресса США стартовала вторая неделя публичных слушаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Показания давали уроженец Украины и эксперт Белого дома по этой стране подполковник Александр Виндман, советник вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс, бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер и бывший эксперт по России в Совете национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон.

Виндман, как и Уильямс, был свидетелем разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого Трамп требовал начать расследование против своего политического оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Виндман назвал разговор Трампа с Зеленским непозволительным и сказал, что "не мог поверить в то, что услышал".

Виндман также рассказал, что администрация украинского президента Зеленского трижды предлагала ему возглавить оборонное ведомство Украины. По словам подполковника, для него это предложение было большой честью, однако он не рассматривал его всерьез.

Дональд Трамп, комментируя слушания в конгрессе, заявил, что вообще не знает Виндмана, и добавил, что вообще не знает "никого из этих людей", имея в виду остальных свидетелей.

Сегодня в конгрессе ждут посла США в ЕС Гордона Сондланда и заместителя госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хейла.

В Сенате будет рассмотрен временный бюджет США до 20 декабря, который Палата представителей приняла во вторник. Бюджет определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств.

В том случае, если конгрессу и Белому дому не удастся договориться по бюджету, США может ждать очередной шатдаун.

В прошлом году споры вокруг бюджета привели к прекращению финансирования госучреждений на 35 дней. Камнем преткновения тогда стало требование президента США Дональда Трампа выделить 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В Атланте пройдет пятый раунд дебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии, в них примут участие 10 человек, пользующихся наибольшей поддержкой партии.

В тройке лидеров - Джо Байден (последние опросы дают ему 32%), Берни Сандерс (20%) и Элизабет Уоррен (17%).

Тот, кто в итоге, получит партийную номинацию на выдвижение в президенты, вероятно, будет соперничать в ноябре 2020 года с действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом.

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В Нидерландах пройдет церемония вручения Международной детской премии мира. Лауреатами премии, которая вручается детской правозащитной организацией KidsRights, в этом году стали 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и 14-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум.

Они получат по 100 тыс. евро на свои проекты, а также стипендию на получение среднего и высшего образования и пособие на повседневные нужды. Победителю также вручают статуэтку в виде ребенка, толкающего земной шар.

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Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ведет переговоры с руководством клуба "Тоттенхэм Хотспур", готовясь сменить уволенного во вторник Маурисио Почеттино.

Как сообщается, переговоры шли допоздна в во вторник, стороны близки к соглашению, и новый тренер "Тоттенхэма" может быть объявлен в среду.

Жозе Моуринью без работы с декабря 2018 года, когда он был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Джонсон и Корбин поспорили о монархии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин провели во вторник вечером первые теледебаты перед предстоящими 12 декабря досрочными выборами в британский парламент.

Как отмечает Financial Times, лидер лейбористов Корбин, которому необходимо поскорее набрать политический вес, выступил достойно и в чем-то даже переспорил своего оппонента, но за час так и не смог совершить прорыв, на который рассчитывал.

Как показал опрос YouGov, проведенный сразу после окончания дебатов, Джонсону все же удалось одержать победу над Корбином, пусть и с минимальным отрывом. За премьера проголосовали 51% опрошенных телезрителей, за лидера оппозиции - 49%.

В ходе дебатов Борис Джонсон вновь заявил, что выход Британии из ЕС состоится до 31 января 2020 года, в то время как Корбин пообещал провести новый референдум о сделке с ЕС в случае победы на выборах.

Джонсон и Корбин также поспорили по поводу монархической формы правления. Отвечая на вопрос о том, отвечает ли институт монархии своему назначению, Корбин заявил, что ему необходимо некоторое улучшение.

Джонсон же заявил, что институт монархии безупречен.

Парламентской реформы не будет?

Администрация президента России решила не менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, пишет РБК со ссылкой на источник в партии "Единая Россия" и близкого к Кремлю собеседника. Соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним.

На выборах в Госдуму депутаты избираются в пропорции 50/50, в соответствии с которой 225 человек проходят в парламент по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам, напоминает издание.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников - уменьшена до 25%.

Как отмечала газета "Ведомости", ссылаясь на доклад Института социально-экономических и политических исследований, из-за увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 года "Единая Россия" могла столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в парламенте - сократиться вдвое.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, в апреле 2019 года его задержали

Расследование по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено, обвинения в сексуальном насилии с него сняты, заявила во вторник прокурор Ева-Мари Перссон.

Обвинения в изнасиловании против Ассанжа были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Как заявила прокурор, расследование было прекращено из-за недостаточности доказательств.

48-летний активист сейчас находится в лондонской тюрьме, где отбывает 11-месячный срок за нарушение условий выхода под залог. Экстрадиции Ассанжа добиваются также власти США.

Нью-йоркская полиция предъявила обвинения в подделке документов двоим охранникам тюрьмы, где содержался американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиненный в привлечении несовершеннолетних к проституции.

Охранники находились на дежурстве в ночь, когда Эпштейн предположительно покончил с собой.

Вместо того чтобы подходить к его камере с инспекцией каждые полчаса, они, по версии следствия, подделали записи о произведенных проверках.

Правообладатель иллюстрации Sergey Malgavko/TASS Image caption Экологи опасаются, что золотой рудник нанесет ущерб озеру Севан, крупнейшему пресному водоему Кавказа

Почитайте материал нашего корреспондента Григора Атанесяна об амбициозном проекте золотого рудника в Армении, который должен был принести бюджету сотни миллионов долларов, но вызвал масштабные протесты экологов и местных жителей.

Проект начали развивать еще при старой власти. Пришедшее недавно к власти правительство Никола Пашиняна оказалось перед выбором между внутренним политическим кризисом и потерей крупного инвестора.

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Дайджест подготовили Александр Баранов и Олег Михайлов