Жозе Моуринью может сменить Маурисио Почеттино на посту тренера "Тоттэнхема"
Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ведет переговоры с руководством клуба "Тоттенхэм Хотспур", готовясь сменить уволенного во вторник Маурисио Почеттино.
47-летний Почеттино был снят с поста главного тренера "Тоттенхэма" после пяти лет работы в этом лондонском клубе английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне под руководством аргентинца команда дошла до финала Лиги чемпионов, где "шпоры" проиграли "Ливерпулю".
Жозе Моуринью без работы с декабря 2018 года, когда он был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Пока что соглашение между Моуринью и "Тоттенхэмом" не достигнуто.
Кроме клубов Премьер-лиги, португалец тренировал "Порто", мадридский "Реал" и итальянский "Интер". После увольнения из "Манчестер Юнайтед" Моуринью отказался от нескольких предложений, в том числе в Китае, Португалии и Испании.
Последнее время поступали сообщения о разногласиях между Почеттино и главой совета директоров "Тоттенхэма" Дэниелем Леви, однако решение об увольнении принято исключительно из-за плохих результатов команды в нынешнем сезоне и в конце прошлого.
Кандидатами на место Почеттино считались тренер "Борнмута" Эдди Хоу, тренер клуба "РБ Лейпциг" Джулиан Нагельсманн и итальянец Массимилиано Аллегри, покинувший "Ювентус" в конце прошлого сезона.
Однако, как сообщается, Моуринью очень хочет получить это место, и если переговоры завершаться успешно, назначение состоится уже в среду.
Некоторые официальные лица, представляющие клуб, уверены, что нового тренера официально представят уже на пресс-конференции в четверг.
Весьма недешевый тренер
Клуб "Тоттенхэм Хотспур" никогда еще в своей истории не брал на работу столь дорогостоящего и требовательного тренера и не покупал звезд мирового уровня, работать с которыми привык Моуринью в других клубах.
Многие поэтому удивились тому, что португалец оказался среди кандидатов. Джулиан Нагельсманн казался более подходящим человеком на эту роль.
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Однако при Почеттино за последние годы "Тоттенхэм" сделал огромный шаг вперед.
Теперь у клуба есть свой новый, современный стадион стоимостью в миллиард фунтов, хорошая тренировочная база, а за плечами команды - четыре года выступлений в Лиге чемпионов.
У клуба теперь есть опыт выступлений в Европе и чрезвычайно талантливый состав игроков.
При всех этих успехах зарплаты игроков в клубе относительно невысоки, и это сделало "Тоттенхэм Хотспур" самым прибыльным клубом в мировом футболе. В апреле клуб объявил о рекордной прибыли в 113 млн фунтов, несмотря на строительство нового стадиона.
Моуринью не работал тренером почти год, однако сохранил свое жилье в Лондоне. После неудачи в "Манчестер Юнайтед" он лишился своего ореола "особенного" тренера (The Special One), однако завоеванные португальцем кубки и золото по-прежнему внушают уважение к его тренерским способностям.
Глава "Тоттенхэма" Дэниел Леви теперь должен решить, стоит ли связываться с Моуринью, который, как показывает практика, способен принести победы и прибыль, но часто и сам оказывается для клуба весьма недешевым удовольствием.