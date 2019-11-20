Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Моуринью готов занять место, оставленное Маурисио Почеттино (справа)

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ведет переговоры с руководством клуба "Тоттенхэм Хотспур", готовясь сменить уволенного во вторник Маурисио Почеттино.

47-летний Почеттино был снят с поста главного тренера "Тоттенхэма" после пяти лет работы в этом лондонском клубе английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне под руководством аргентинца команда дошла до финала Лиги чемпионов, где "шпоры" проиграли "Ливерпулю".

Жозе Моуринью без работы с декабря 2018 года, когда он был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Пока что соглашение между Моуринью и "Тоттенхэмом" не достигнуто.

Кроме клубов Премьер-лиги, португалец тренировал "Порто", мадридский "Реал" и итальянский "Интер". После увольнения из "Манчестер Юнайтед" Моуринью отказался от нескольких предложений, в том числе в Китае, Португалии и Испании.

Последнее время поступали сообщения о разногласиях между Почеттино и главой совета директоров "Тоттенхэма" Дэниелем Леви, однако решение об увольнении принято исключительно из-за плохих результатов команды в нынешнем сезоне и в конце прошлого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За последние годы под руководством Почеттино "Тоттенхэм" добился заметных успехов, но в нынешнем сезоне играет слабо

Кандидатами на место Почеттино считались тренер "Борнмута" Эдди Хоу, тренер клуба "РБ Лейпциг" Джулиан Нагельсманн и итальянец Массимилиано Аллегри, покинувший "Ювентус" в конце прошлого сезона.

Однако, как сообщается, Моуринью очень хочет получить это место, и если переговоры завершаться успешно, назначение состоится уже в среду.

Некоторые официальные лица, представляющие клуб, уверены, что нового тренера официально представят уже на пресс-конференции в четверг.

Весьма недешевый тренер

Клуб "Тоттенхэм Хотспур" никогда еще в своей истории не брал на работу столь дорогостоящего и требовательного тренера и не покупал звезд мирового уровня, работать с которыми привык Моуринью в других клубах.

Многие поэтому удивились тому, что португалец оказался среди кандидатов. Джулиан Нагельсманн казался более подходящим человеком на эту роль.

Однако при Почеттино за последние годы "Тоттенхэм" сделал огромный шаг вперед.

Теперь у клуба есть свой новый, современный стадион стоимостью в миллиард фунтов, хорошая тренировочная база, а за плечами команды - четыре года выступлений в Лиге чемпионов.

У клуба теперь есть опыт выступлений в Европе и чрезвычайно талантливый состав игроков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В апреле "Тоттенхэм" впервые сыграл на своем новом, современном стадионе

При всех этих успехах зарплаты игроков в клубе относительно невысоки, и это сделало "Тоттенхэм Хотспур" самым прибыльным клубом в мировом футболе. В апреле клуб объявил о рекордной прибыли в 113 млн фунтов, несмотря на строительство нового стадиона.

Моуринью не работал тренером почти год, однако сохранил свое жилье в Лондоне. После неудачи в "Манчестер Юнайтед" он лишился своего ореола "особенного" тренера (The Special One), однако завоеванные португальцем кубки и золото по-прежнему внушают уважение к его тренерским способностям.

Глава "Тоттенхэма" Дэниел Леви теперь должен решить, стоит ли связываться с Моуринью, который, как показывает практика, способен принести победы и прибыль, но часто и сам оказывается для клуба весьма недешевым удовольствием.