Политолога Крашенинникова оштрафовали за комментарий о "путинских судьях"

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политолога Федора Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти. Административное дело на Крашенинникова завели из-за поста "Какие же **** эти путинские судьи", опубликованного в его телеграм-канале.

Как сообщает из суда корреспондент "Новой газеты", судья отклонила ходатайства защиты о допросе жителя Екатеринбурга, написавшего заявление на Крашенинникова, о вызове в суд прокурора для обеспечения состязательности процесса и сотрудников ФСБ, которые готовили заключение о том, что публикация политолога носит оскорбительный характер.

Крашенинников заявил, что намерен обжаловать решение суда.

"Своей вины во вменяемом мне совершении "мелкого хулиганства" путем "оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности" судей Российской Федерации, как органа, представляющего государственную власть в Российской Федерации я не признаю", - говорится в письменной позиции политолога, опубликованной в его телеграм-канале.

В ней Крашенинников называет свои слова о "путинских судьях" "заостренным, публицистическим комментарием к одной конкретной новости".

Речь идет о новости о продлении ареста соратнику Алексея Навального Леониду Волкову, которого, по мнению Крашенинникова, незаконно держали в изоляторе временного содержания.

Закон, в соответствии с которым оскорбление власти расценивается как мелкое хулиганство (статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях), начал действовать в России в конце марта этого года.

Действие закона распространяется на информацию, которая в неприличной и оскорбительной форме выражает "явное неуважение" к обществу, государству, государственным символам (флаг, герб и гимн), конституции и органам власти.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы и административный арест. За первое нарушение граждане заплатят от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, за второе - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а за третье и следующие нарушения - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Арест на срок до 15 суток может быть применен уже при повторном нарушении.

Первым в соответствии с новым законом был наказан житель Новгородской области Юрий Картыжев, опубликовавший в социальной сети "ВКонтакте" запись "Путин - сказочный ****".