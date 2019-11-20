Суд отклонил иск полицейского, уволенного из-за дела Ивана Голунова
Мосгорсуд отказался удовлетворять иск о восстановлении на службе, который подал бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.
Полковник Щиров и еще двое полицейских, уволенных из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обратились в суд в сентябре и потребовали признать недействительным приказ об увольнении со службы.
"Решением суда в удовлетворении исковых требований Щирова отказано", - сообщили Интерфаксу в суде.
9 октября Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего сотрудника того же УВД сержанта Романа Феофанова, принимавшего участие в задержании Голунова.
Увольнение также пытается обжаловать оперуполномоченный Максим Уметбаев, которого журналист обвинял в избиении. Этот суд еще не состоялся.
Все заседания по жалобам уволенных из-за дела Голунова полицейских проходят в закрытом от слушателей режиме.
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Дело Ивана Голунова
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.
Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, хотя следствие настаивало на заключении журналиста в СИЗО.
Арест Голунова вызвал общественный резонанс - за него вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но также политики и артисты.
11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора "Медузы" прекращено "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления". В тот же день он вышел на свободу.
Через два дня после этого президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.
В середине июля стало известно, что четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы также были уволены из-за ареста Голунова. Их фамилии тогда не назывались. Позже было принято решение об увольнении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западном административном округе Щирова.
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Жалобы на следствие
Путин говорил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Материалы дела были переданы в Следственный комитет России, подозреваемых в деле нет, дело расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Защита журналиста обратилась в Басманный суд Москвы с жалобой на бездействие следствия. В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывает на то, что следователь до сих пор не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами дела. Адвокат также просит передать дело в ФСБ.
На этой неделе суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы из-за занятости следователя, который, как было объявлено, находится в командировке.
Ранее следователь заявил в суде, что все материалы уголовного дела, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну, поэтому засекречены. Он возражал против истребования материалов дела судом.