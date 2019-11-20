Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дафна Каруана Галиция погибла в марте 2017 гда, когда ее автомобиль был взорван бомбой с дистанционным управлением

Известный на Мальте бизнесмен арестован по подозрению в посредничестве в заказном убийстве журналистки и блогера Дафны Каруаны Галиции, которая вскрывала факты коррупции и публиковала "Панамское досье".

Йорген Фенеш находился на собственной яхте, когда судно было перехвачено вооруженными полицейскими. После обыска Фенеш был арестован. Несколько дней назад премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что планирует помиловать предполагаемого посредника, если он даст следствию исчерпывающую информацию об убийстве.

Журналистка, автор антикоррупционного блога была убита возле своего дома в октябре 2017 года - ее автомобиль был взорван. Каруане Галиции было 53 года.

Это дело потрясло Мальту и вызвало шквал критики в адрес властей. Сын убитой назвал правительство мафиозным.

"Никто не сбежит"

Критику вызывала скорость и качество расследования убийства Каруаны Галиции.

На днях глава правительства Мальты заявил в интервью местным СМИ, что следствие вышло на Йозефа Фенеша: "Тот факт, что правоохранительные органы получили все небходимые ресурсы для проведения операции - крупной операции, благодаря которой никто не сбежит из страны и не попытается сбежать, - показывает, что правительство и я сам настроены решительно. Мы докопаемся до истины".

Очевидцы рассказали изданию Times of Malta, что яхта бизнесмена Фенеша была перехвачена вооруженным морским патрулем на выходе из гавани Портомасо к северу от столицы страны Валетты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Йорген Фенеш владеет бизнесом в энергетической сфере и казино

Накануне премьер-министр Мальты также сообщил, что предполагаемый посредник - которого он охарактеризовал как бизнесмена, замешанного в отмывании денег, - должен будет сперва дать показания в суде и только затем может рассчитывать на помилование.

"Я дал генеральному прокурору полномочия обсудить с адвокатами этого человека такую беспрецедентную сделку", - так, по сообщениям местной прессы, заявлял премьер-министр Мускат.

"Если этот человек пойдет на сотрудничество и предоставленная информация изобличит заказчика этого преступления, он будет помилован".

Кто такой Йорген Фенеш?

Фенеш руководит группой компаний Tumas и занимает должность директора энергетической компании Electrogas, которая получила от властей Мальты многомиллионную концессию на строительство газовой электростанции.

Мальтийское бюро финансовой разведки называло его владельцем дубайской компании 17 Black, которая фигурировала в "Панамском досье" - опубликованном в 2016 году архиве панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, показавшем связь десятков известных людей, включая президентов ряда стран и их доверенных лиц, с отмыванием денег.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Яхта Фенеша была отбуксирована обратно в порт Портомасо и опечатана

В докладе Совета Европы сообщалось, что компания 17 Black ежемесячно выплачивала крупные суммы тайным панамским фирмам, владельцами которых были высокопоставленные мальтийские чиновники. Также на счета 17 Black поступали переводы на миллионы долларов от некоего азербайджанского бизнесмена.

Как шло расследование

В декабре 2017 года омимо предполагаемого посредника в убийстве журналистки под стражу помещены еще трое человек, которых следствие подозревает в том, что они привели в действие взрывное устройство, установленное в машине журналистки.

Двое братьев, Альфред и Георг Деджорджио и их знакомый Винсент Мускат - всем им за 50 - не признают себя виновными.

За что была убита Дафна Каруана Галиция?

Каруана Галиция была более всего известна своим антикоррупционным блогом под названием Running Commentary, который она вела с 2008 года. За свою 30-летнюю карьеру в журналистике она работала в газетах Malta Sunday Times and Malta Independent.

После публикации статьи о документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca американские СМИ назвали Каруану Галицию "WikiLeaks в лице одной женщины" и написали, что она ведет крестовый поход против коррупции на острове, знаменитом своим взяточничеством.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дафна Каруана Галиция за полгода до гибели

Она регулярно получала угрозы убийства. Против Галиции был подан ряд судебных исков от влиятельных политиков, о которых она писала в блоге.

Незадолго до смерти Каруана Галиция рассматривала возможность уехать с Мальты по соображениям безопасности. Однако она отказалась от постоянной защиты полиции, объяснив это тем, что тогда она не сможет выполнять свою работу.

Последний пост в ее блоге был опубликован за полчаса до ее гибели. "Воры теперь везде, куда ни взглянешь, - говорилось в посте. - Положение отчаянное".