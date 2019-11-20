В правительстве России придумали, как сделать невидимым триллион рублей

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Российские власти в 2019 году не потратят 1 трлн рублей из запланированных расходов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это плохо для экономики, считает он. Но министр экономического развития Максим Орешкин не видит в этом проблемы. "Нужно просто еще раз бюджетные процедуры поменять - и этого триллиона просто видно не будет", - заявил он.

"Слабое качество государственного управления"

В первые часы работы форума "Россия зовет!" Кудрин успел поспорить и с Орешкиным, и с министром финансов Антоном Силуановым.

В этом году федеральный бюджет не использует "свои ассигнования и назначения на 1 трлн рублей" (около 15,6 млрд долларов), то есть расходы для всех министерств и ведомств будут сэкономлены на эту сумму, рассказал глава Счетной палаты России.

"Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей, - заявил Кудрин. - Я вижу в этом слабое качество государственного управления, очень сложные процедуры, сложные для инвестиционных в том числе проектов".

Правительство просто не может преодолеть процедуры, которые само же и разработало, уверен он. А это значит, что многие важные проекты и программы не будут реализованы в срок, сказал глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, такая ситуация повторяется каждый год: в 2017 году не было потрачено 250 млрд рублей, а в 2018 году - 770 млрд рублей.

"Этого триллиона просто видно не будет"

Силуанов объясняет, что правительство не тратит деньги, так как изменился порядок выплат из бюджета: правительство отказалось от авансовых платежей.

"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы, "выпулил" деньги в капитал и забыл про них, то сейчас казначейство каждый рубль отслеживает. Просто так получить бюджетный рубль невозможно", - полагает Силуанов.

Орешкин призвал никого "не пугать триллионом", а Кудрина заподозрил в "передергивании". Министр сказал, что из-за перехода с авансовых платежей на оплату по факту график расходов бюджета сдвинулся на несколько месяцев. Эти деньги создадут спрос в следующем году, рассчитывает Орешкин.

Министерство финансов "перестало "запуливать" деньги в экономику до того, как увидит конечный результат", объяснил Орешкин.

"Нужно просто еще раз бюджетные процедуры поменять - и этого триллиона просто видно не будет", - предложил министр способ решения проблемы.

"Это не просто "запулить" или не просто отложить", - парировал Кудрин. По его словам, речь идет о невыполненных в срок программах и проектах.

Позже на эту же тему высказался на пленарной сессии форума президент Владимир Путин. Освоение средств, предусмотренных на нацпроекты, составляет всего 64%, это проблема, на которую нужно обратить внимание, признал он.

Деньги должны осваиваться в регионах, правительству и региональным властям "нужно было бы побольше уделять внимание взаимодействию", сказал Путин. И добавил: "У нас нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги".

Медленный рост и слабая инфляция

В третьем квартале российский ВВП вырос на 1,7%, а за девять месяцев 2019 года - всего на 1,1%.

Инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составила всего 0,1%, а за первые 10 месяцев года цены выросли на 2,4%. Все это довольно низкие показатели.

Слабость экономики можно как раз объяснить низким спросом со стороны населения и бизнеса.

Спрос со стороны населения снизился из-за повышения НДС и роста собираемости налогов, объясняет профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

Государство могло бы эти деньги вернуть в экономику через национальные проекты и другие расходы, напоминает он. То, что эти деньги влить в экономику не удается, снижает потенциал роста ВВП и влияет на бизнес, объясняет экономист.

Даже если в следующем году власти потратят "невидимый триллион", это, по мнению Шибанова, существенно не изменит ситуацию.

"Если вбросить много денег в один год, компании скорее не успеют инвестировать в новые мощности и будут поднимать цены, и повысится инфляция", - говорит он. По его мнению, тратить деньги лучше постепенно, чтобы экономика успела подстроиться.

Многие компании жаловались на то, что получить деньги в рамках национальных проектов сложно. Журнал Forbes писал о технологических компаниях, которые жалуются на проблемы с финансированием, которые мешают реализации нацпроекта в цифровой экономике.