ФСБ задержала российского военного по подозрению в шпионаже на Украину

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ФСБ задержала в городе Аксай Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Имя задержанного в ведомстве не сообщают. Известно лишь, что он гражданин России и военнослужащий Южного военного округа.

"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание главного управления разведки минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

ЦОС также распространил 26-секундную видеозапись задержания военного: на ней видно, как силовики заходят в дом и надевают наручники на лежащего на полу мужчину. Затем мельком показаны лицо задержанного, его ноутбук и мобильный телефон.

Издание "Открытые медиа" утверждает, что задержанный - 28-летний старший лейтенант, который служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного Военного округа. Официально это не подтверждено.

В октябре Ростовский областной суд приговорил жителя поселка Чертково Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам колонии за государственную измену. Источник РИА Новости сообщал, что пенсионер Моргунов был осужден за шпионаж в пользу спецслужб Украины.

С 2015 года аресты по статьям о госизмене и шпионаже в пользу Украины периодически проводятся в Крыму.

В феврале Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил майора Черноморского флота и его сожительницу к десяти и девяти годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Как сообщалось, оба полностью признали вину и заявили, что раскаиваются.

В январе 2018 года ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко. По информации ведомства, он признался в том, что прибыл на полуостров для сбора данных по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).