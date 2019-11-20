Аукцион вещей Гитлера в Германии вызвал протест еврейской общины

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В Германии в среду начался аукцион, на котором будут проданы личные вещи Гитлера и его жены Евы Браун, что вызвало резкий протест Европейской еврейской ассоциации.

Среди аукционных лотов - цилиндр Гитлера (начальной стоимостью в 50 тысяч евро), автобиография "Майн кампф" в серебряном переплете, черное коктейльное платье Евы Браун и ее именная печать.

Европейская еврейская ассоциация просила организаторов аукциона - базирующийся в Мюнхене аукционный дом Hermann Historica - отменить торги.

"Пропитанные кровью вещи"

Генеральный директор еврейской ассоциации, раввин Менахем Марголин заявил, что нельзя зарабатывать на вещах, метафорически пропитанных кровью, тем более в Германии.

Раввин Марголин считает, что выставленные на торги предметы не представляют большой исторической ценности и в итоге будут приобретены теми, кто по сей день поддерживает нацистскую идеологию.

"Я знаю, что продавать и покупать предметы, принадлежавшие нацистам, не противозаконно, - сказал глава Европейской еврейской организации.- Это не юридическая просьба, но человеческая. Вы поступаете неправильно".

Правообладатель иллюстрации HERMANN HISTORICA Image caption Цилиндр, принадлежавший Гитлеру. Начальная ставка - 50,000 евро

"Проверенные покупатели"

Организаторы аукциона отвергли обвинения в аморальности торгов, заявив, что они стараются проверять профили своих клиентов, чтобы среди них не было неонацистов.

"Большинство покупателей - это национальные и международные музеи, исследовательские центры, а также несколько известных коллекционеров", - заявил владелец Hermann Historica Бернхард Пахер.

Всего на торги выставлено более 147 предметов, принадлежавших лидерам нацистской Германии, в том числе письмо Гитлера, серебряный портсигар и договор об аренде квартиры в Мюнхене.